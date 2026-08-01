Explotó un coche bomba en Colombia a pocos días de la asunción de Abelardo de la Espriella: hay al menos 11 heridos

La explosión tuvo lugar frente a una sede policial en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. El atentado ocurrió apenas seis días antes de la asunción del presidente electo.

La explosión de un coche bomba sacudió este sábado al departamento colombiano de Norte de Santander , donde al menos 11 personas resultaron heridas tras un atentado contra una dependencia policial ubicada cerca de la frontera con Venezuela .

El estallido generó un fuerte estruendo que sembró el pánico entre los vecinos de la zona. El vehículo utilizado en el ataque quedó envuelto en llamas y la onda expansiva provocó importantes daños en las fachadas de edificios cercanos, mientras efectivos militares y policiales desplegaron un amplio operativo de seguridad.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander , George Quintero , calificó el atentado como un hecho "atroz", "lamentable" y "violento". Además, anunció una recompensa de aproximadamente u$s32.000 para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables.

En paralelo, la cúpula militar y policial se trasladó hasta la zona para encabezar un consejo extraordinario de seguridad , evaluar la situación y definir nuevas medidas de prevención ante la posibilidad de nuevos ataques.

También arribó al lugar el director general de la Policía Nacional de Colombia , William Rincón , quien supervisará personalmente la investigación hasta encontrar a los responsables.

"Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la Justicia", afirmó.

La reacción de Abelardo de la Espriella

El atentado ocurrió a solo seis días de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en la ciudad de Cali, donde reemplazará en el cargo a Gustavo Petro.

A través de su cuenta en X, el mandatario electo expresó su solidaridad con los efectivos heridos y condenó con firmeza el ataque: "El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la Justicia con todo el peso de la ley".

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

La creciente violencia política en Colombia

El atentado se produjo en un contexto de elevada tensión política y de seguridad en Colombia. Durante 2025, el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió tras recibir disparos durante un acto de campaña en Bogotá, un episodio que profundizó la preocupación por la violencia política en el país.

El propio Abelardo de la Espriella denunció en reiteradas oportunidades la existencia de presuntos planes para asesinarlo, incluso antes de ser el presidente electo del país.

En ese contexto, el presidente electo decidió trasladar la ceremonia de traspaso de mando, que tradicionalmente se realiza en la sede del Congreso en Bogotá, hacia la ciudad de Cali, al considerar que ese escenario representa un mensaje político frente a una región atravesada por los enfrentamientos entre organizaciones narcotraficantes y grupos guerrilleros.