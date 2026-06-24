Gustavo Petro confirmó que está listo para su "retirada" y la transición con Abelardo De la Espriella

El mandatario colombiano confirmó que iniciará la transición hacia el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella, aunque insistió en denunciar una supuesta injerencia de Donald Trump en los comicios y advirtió que la Justicia debería revisar el proceso electoral.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , confirmó este miércoles que está listo para la transición con Abelardo De la Espriella , ganador de los comicios celebrados el pasado domingo . "Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica", señaló el mandatario que dejará oficialmente su cargo el martes 7 de agosto.

En un extenso tuit, el hasta ahora jefe de Estado colombiano advirtió que la justicia local podría anular las elecciones, producto de la "intervención" del presidente estadounidense, Donald Trump. Petro comparó el caso de su país con el de Rumania, cuyos comicios de 2024 fueron suspendidos por supuesta injerencia rusa a favor del ganador de la primera vuelta, Clin Georgescu.

"El Presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. ¿Con qué derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y por qué Colombia no , si a diferencia de Rumania el acto de intervención es público y confeso, ¿con qué derecho?", cuestionó el Presidente colombiano.

En Rumania la simple ingerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. De Ruma ¿A quien se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? Qué juez aceptará ante la confesión pública del…

Para sustentar su acusación, Petro hizo hincapié en los mensajes de apoyo de Trump hacia el ganador de la contienda electoral, en los cuales se adjudicaba la victoria. Además, acusó que De La Espriella "en su juramento para recibir la nacionalidad estadounidense, besó su bandera y juró lealtad a EEUU por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia".

Asimismo, ironizó que con Trump están "empatados en Perú y en Colombia", y agregó: "Perdiste en Irán pero lo apoyo en acabar la guerra siempre es bueno acabar las guerras". "¿Ahora me aprietan para jurar lealtad a un virrey?", arremetió en esa línea Petro.

Y cerró: "Sé de la guerra y de la paz, porque no quiero desangrar mi país, bastante sangre ha corrido ya y juré no tomar más las armas (...) ahora sigo siendo un guerrero pero mi bandera es la Vida, y mi techo es la noche y el cielo con sol”.

Iván Cepeda reconoció el triunfo del conservador Abelardo De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia

El líder progresista Iván Cepeda admitió la victoria del conservador Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia. El anuncio llega tras las dudas iniciales planteadas por Cepeda sobre el escrutinio preliminar que favorecía a su rival. “He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, manifestó la oposición durante una conferencia de prensa.

“No significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”, añadió.

La jornada del preconteo arrojó un desenlace de infarto: una distancia de apenas 250.800 votos en favor del bloque conservador. El primer reporte ubicó a De la Espriella con el 49,66% de los sufragios, frente al 48,70% de su rival, convirtiéndose en la definición más ajustada en una segunda vuelta de las últimas tres décadas en Colombia.

Ante esta mínima diferencia, Cepeda, aliado clave del presidente Gustavo Petro, denunció presuntas irregularidades y exigió revisar decenas de miles de mesas. Tras la tensión inicial, el candidato progresista aclaró que acataría el veredicto definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la única institución facultada por ley para proclamar un ganador.

Durante su intervención, el líder de izquierda fijó la postura de su sector: “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”.