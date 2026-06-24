Iván Cepeda reconoció el triunfo del conservador Abelardo De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia + Agregar ámbito en









Según el boletín preliminar de la Registraduría Nacional, la ventaja de la jornada se consolidó con el 49,66% de los sufragios contra el 48,70% de la oposición.

Este miércoles, el líder de izquierda Iván Cepeda admitió la victoria del candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, en el balotaje presidencial de Colombia.

El líder progresista Iván Cepeda admitió la victoria del conservador Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia. El anuncio llega tras las dudas iniciales planteadas por Cepeda sobre el escrutinio preliminar que favorecía a su rival. “He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, manifestó la oposición durante una conferencia de prensa.

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“No significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”, añadió.

votaciones colombia El primer reporte ubicó a De la Espriella con el 49,66% de los sufragios, frente al 48,70% de su rival.

Petro anuncia transición y Cepeda define su rol en la oposición La jornada del preconteo arrojó un desenlace de infarto: una distancia de apenas 250.800 votos en favor del bloque conservador. El primer reporte ubicó a De la Espriella con el 49,66% de los sufragios, frente al 48,70% de su rival, convirtiéndose en la definición más ajustada en una segunda vuelta de las últimas tres décadas en Colombia.

Ante esta mínima diferencia, Cepeda, aliado clave del presidente Gustavo Petro, denunció presuntas irregularidades y exigió revisar decenas de miles de mesas. Tras la tensión inicial, el candidato progresista aclaró que acataría el veredicto definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la única institución facultada por ley para proclamar un ganador.

Durante su intervención, el líder de izquierda fijó la postura de su sector: “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”. Por su parte, el mandatario saliente, quien en días previos se había sumado a las dudas sobre las garantías de la votación, también dio por hecho el triunfo conservador. El martes por la noche, Petro usó su cuenta en la red social X para enviar un mensaje de realismo político: “Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme y mi retirada”.

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