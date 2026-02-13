Robots se suman al Año Nuevo Lunar en China + Seguir en









La demanda de alquiler se disparó en enero y se espera que siga creciendo en el próximo período para esta fecha.

En el último tiempo, China se ha encargado de intensificar sus esfuerzos para desarrollar mejores robots que puedan realizar distintas actividades, impulsados por inteligencia artificial y con menor intervención humana.

China se prepara para celebrar el Año Nuevo Lunar y cuenta con la participación de robots humanoides. El viernes fue el día de ensayo general en un centro comercial del oeste de Beijing, cada uno presenta unos 95 centímetros de altura. “Este año, el número de nuestros robots ha aumentado mucho", ratificó Qiu Feng, integrante del comité organizador.

Las empresas y los hogares suelen alquilarlos para eventos y festivales. La demanda se disparó en enero y se espera que siga creciendo en el próximo período, especialmente para esta fecha. Debido a esto, los técnicos revisan constantemente las baterías, actualizan el software y coordinan los horarios de trabajo.

Por segundo año consecutivo, una de las ferias estará dedicada a la tecnología. Los robots ocuparán el centro del escenario, así, la gente los verá bailar y también apilar bloques sobre otros para hacer una pequeña torre, y otras actividades. "Algunos eventos también estuvieron disponibles el año pasado, pero esta vez la fineza de las acciones y el ambiente de alta tecnología son más fuertes”, añadió Qiu.

Las estadísticas muestran que el año pasado se establecieron más de 1500 empresas de alquiler de robots, lo que representa un aumento del 48,1 % con respecto al año anterior. Se estima que el tamaño del mercado alcanzará aproximadamente mil millones de yuanes en 2025 y se proyecta que se multiplique por diez este año.

Sin embargo, todavía se necesita de la ayuda de los humanos para prepararlos, específicamente para vestirlos o moverlos cuando se detienen en medio de un mini campo de fútbol. “La tecnología se desarrolla más rápido y se vuelve más avanzada cada día. Mientras sigamos el ritmo de esta tendencia, nuestra feria seguirá evolucionando y creciendo con los tiempos”, afirmó Qiu.