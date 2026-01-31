La amnistía anunciada en Venezuela reactiva el reclamo por Nahuel Gallo y Germán Giuliani: qué dicen sus familiares

Las familias de los argentinos detenidos alertaron por el deterioro físico de los presos políticos y conservan la cautela por su liberación.

Familiares de Gallo y Giuliani reclamaron avances concretos tras el anuncio de amnistía y denunciaron las condiciones de detención en cárceles venezolanas.

El anuncio de una amnistía general para presos políticos en Venezuela , que aún debe ser enviada y tratada por la Asamblea Nacional , reactivó el reclamo por la situación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani , detenidos desde hace más de un año. Entre sus familiares, la expectativa convive con la cautela, marcada por antecedentes de anuncios que no se tradujeron en liberaciones efectivas.

Al cumplirse 419 días de la desaparición forzada de Nahuel Gallo , su esposa María Alexandra Gómez puso el foco en el desgaste acumulado durante la espera y en la lentitud de los procesos. Señaló que el mecanismo de excarcelación ha sido “lento” y que no refleja el compromiso que las autoridades habían prometido.

Además, Gómez relató que el contacto con Gallo sigue siendo limitado y que persisten las restricciones para hacerle llegar elementos básicos. “ Mi mamá, en estos momentos, está en el Rodeo I, volvió a preguntar por él para tratar de ingresar algo de higiene personal y se lo volvieron a negar ”, contó. “ Anhelo la llamada de Nahuel, anhelo su libertad ”, agregó en declaraciones a TN.

Una postura similar expresó Virginia Rivero , pareja de Germán Giuliani , quien remarcó que el entusiasmo inicial está condicionado a que la eventual amnistía incluya efectivamente a todos los detenidos , en particular a los ciudadanos argentinos. “ Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando para conseguir la libertad de todos ”, afirmó.

En la misma línea, Vanessa Giuliani , hermana del abogado, reclamó rapidez para evitar que el anuncio vuelva a quedar en el terreno de las declaraciones: “ Es lo que pedimos, que no nos tengan en vilo, como pasó cuando anunciaron las liberaciones el 8 de enero y todavía estamos acá ”.

Las denuncias también apuntan al deterioro físico de los presos. Vanessa Giuliani aseguró que las condiciones de detención son críticas: “Los tuvieron sin comer”, afirmó, y advirtió que los reclusos presentan un grave desgaste. La preocupación, señaló, alcanza no solo a los argentinos, sino también a “más de 60 extranjeros detenidos en Venezuela, más todos los venezolanos que son inocentes y están injustamente recluidos”.

delcy rodríguez Delcy Rodríguez promueve una amnistía general para los presos políticos.

En paralelo, las familias mantienen reuniones y reclamos constantes, incluso con concentraciones en las inmediaciones de centros penitenciarios como Rodeo I, Yare II, Zona 7 y Boleíta. En ese marco, Gómez pidió al Gobierno argentino que refuerce la presión diplomática y advirtió sobre el límite del desgaste emocional: “El cansancio, tanto mental como físico, de todas las familias” crece día a día, sostuvo. “Es momento de que se empiece a dar un paso a la humanidad, porque creo que eso es lo que está faltando en Venezuela”, añadió.

Delcy Rodríguez impulsa una amnistía general para presos políticos

Delcy Rodríguez confirmó el viernes el lanzamiento de un proceso de amnistía general en Venezuela, destinado a presos y perseguidos políticos, y adelantó que en los próximos días enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. El anuncio fue realizado durante un acto oficial en el Tribunal Supremo de Justicia y se inscribe en la etapa inicial de reorganización institucional tras la detención de Nicolás Maduro.

“Anuncio una ley de amnistía general para favorecer la convivencia nacional”, sostuvo Rodríguez ante magistrados y funcionarios judiciales. Según explicó, la iniciativa buscará cerrar procesos penales abiertos por motivos políticos, otorgar libertad plena a los beneficiarios y poner fin a las restricciones judiciales que aún pesan sobre personas ya excarceladas.

La mandataria subrayó que la amnistía no alcanzará a condenados por homicidios, narcotráfico ni delitos comunes, y pidió a los distintos sectores políticos evitar represalias o episodios de violencia en el nuevo escenario. Desde el Ejecutivo estiman que el tratamiento parlamentario podría concretarse la próxima semana.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es regularizar la situación de exdetenidos que, pese a haber recuperado la libertad, continúan bajo prohibiciones para salir del país o expresarse públicamente. Según fuentes oficiales, la nueva norma busca brindar seguridad jurídica y evitar abusos o extorsiones por parte de fuerzas de seguridad.