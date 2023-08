Corte Suprema chilena absuelve a condenados por la muerte del expresidente Frei Montalva

Frei Montalva falleció a los 71 años en la Clínica Santa María de Santiago el 22 de enero de 1982, en plena dictadura pinochetista.

En un principio se informó oficialmente que su muerte se debió a las complicaciones en la operación digestiva por una hernia de hiato por la que había llegado al centro de salud, pero ya en democracia una investigación judicial apuntó a la posibilidad del envenenamiento.

En 2019, el juez Alejandro Madrid reconoció en primera instancia la presencia de sustancias químicas en el cuerpo del exmandatario y tipificó el delito como homicidio simple.

Pero dos años después, un tribunal superior rechazó esa decisión y exculpó a los acusados, tres de los cuales fallecieron durante la tramitación del caso.

Ahora, la Corte Suprema validó este último fallo que apunta a que la muerte se produjo por una complicación de su cirugía.

El hijo del fallecido, el también expresidente del país, Eduardo Frei Ruiz Tagle, repudió la decisión de la Corte Suprema: "Lamento profundamente el reciente fallo que rechaza los recursos de Casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados en primera instancia".

"Tomo este fallo como respuesta a un recurso de última instancia que establece una verdad judicial, no material. Esto no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido efectivamente y mantengo la más profunda convicción de que la muerte de mi padre no fue una muerte natural", añadió en declaraciones que reproduce la agencia de noticias Europa Press.

"Lamentablemente, el paso del tiempo, en este caso casi 40 años, y el ocultamiento de información que hemos debido enfrentar durante todo este proceso por parte de las distintas instituciones involucradas, pone en evidencia la dificultad de contar con las pruebas necesarias para acreditar las causas de su muerte", apuntó.

Y agregó: "En mi opinión, este fallo adolece de graves errores. Entre ellos, las conclusiones sobre el procedimiento o autopsia que le fue practicado al Presidente Frei Montalva. Éste nunca contó con la autorización ni conocimiento de la familia de ninguna forma, como lo insinúa el fallo. Tampoco fue de conocimiento público, sino que salió a la luz a raíz de la investigación que iniciamos como familia".