Mauro Icardi podría volver a Italia para relanzar su carrera: sería compañero de dos argentinos

El mediático delantero viene de terminar su vínculo con el Galatasaray de Turquía, donde se desempeñó las últimas cuatro temporadas. Ahora, estaría dispuesto a volver al fútbol italiano con un equipo competitivo y un buen contrato.

El delantero argentino Mauro Icardi, quien viene de terminar su vínculo con el Galatasaray de Turquía , continuaría su carrera en un equipo que es sensación en Europa.

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Se trata del Como de Italia, que viene de tener una gran temporada en la Serie A , donde terminó en la cuarta colocación y consiguió la clasificación a la UEFA Champions League por primera vez en su historia.

Este equipo italiano tiene uno de los proyectos más interesantes de Europa, con grandes exfiguras del fútbol internacional como el español Cesc Fàbregas y el francés Raphaël Varane a la cabeza.

En caso de arribar al Como, Icardi tendría como compañeros a los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone .

En este contexto, su representante, Elio Letterio Pino , reveló que "extraoficialmente, se dice que Como, un lugar que queda a 30 kilómetros de Milán, sería lo ideal para Mauro" , y añadió: "Estamos evaluando la mejor opción, tenemos varias para revisar. En cualquier momento, toma una decisión".

A su vez, subrayó que el delantero no está interesado en jugar en la Argentina, por lo que desestimó los rumores de una posible llegada a River.

Durante su período como jugador del Galatasaray, entre 2022 y 2026, Icardi disputó un total de 132 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 24 asistencias.

Además, conquistó seis títulos: cuatro Ligas de Turquía (2023, 2024, 2025 y 2026), una Supercopa de Turquía (2023) y una Copa de Turquía (2025).