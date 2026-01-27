Donald Trump analizó que "Cuba está a punto de caer" porque ya no obtienen petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense remarcó la "presencia muy sólida" que tiene en el país sudamericano y la cercanía de su relación con Delcy Rodríguez.

En medio del despliegue de objetivos geopolíticos, que incluyeron castigos arancelarios a Corea del Sur en los últimos días , Donald Trump apuntó a Cuba y a la proximidad de su deposición. En simultáneo, se fio de su vínculo con las autoridades de Venezuela , a pesar de las recientes declaraciones de su actual presidenta.

Durante una conferencia de prensa de Iowa, el presidente estadounidense introdujo él mismo la oportunidad para referirse a la isla caribeña. "No veo a nadie interesado en Cuba en esta sala", dijo, para luego agregar: " Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso".

Al explicar su comentario, Trump aseguró que la administración cubana antes "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen".

En la misma conferencia, la prensa estadounidense le consultó a su presidente por las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez , mandataria venezolana, que expresó durante un acto público una serie de consignas nacionalistas . "Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana que resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", planteó. "El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo", añadió.

"No sé exactamente qué está pasando allí, pero no he oído eso en absoluto. Tenemos una relación muy buena", respondió Trump, desentendiéndose de las declaraciones. Asimismo, consideró que "tenemos una presencia muy sólida en Venezuela, y vamos a conseguir mucho dinero para Venezuela porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo " y entendió que "ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así".

La respuesta de Cuba a Donald Trump

Tras conocerse las declaraciones de Donald Trump, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo que "no hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos".

"No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas", dijo el mandatario de la isla, quien apuntó que "quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político".

En ese sentido también se expresó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien analizó que "a diferencia de EEUU, no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados". En ese marco, acusó a Washington de comportarse como un "hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".