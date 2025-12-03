Cuba: un apagón masivo dejó a más de dos millones de personas sin servicio eléctrico en todo el país

La falla paralizó la zona occidental de la isla, y dejó a La Habana desabastecida al 100%. En las próximas horas debería restablecerse el servicio por completo, según fuentes oficiales.

Los cortes de luz frecuentes dificultan la vida en Cuba. En los últimos días fue habitual que la red eléctrica estuviese disponible por más de 20 horas seguidas.

La mitad de Cuba amaneció este miércoles sin luz , luego de un corte parcial del sistema eléctrico en el oeste del país. La Habana, según informaron medios estatales locales, estuvo completamente desabastecida de electricidad por varias horas.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), reportó “una desconexión del Sistema Electroenergético nacional de la parte occidental” , que dejó a varias provincias cubanas sin luz. En La Habana, hubo una “afectación general" por lo que " n o hay servicio eléctrico” , aclaró la empresa. Solo en la capital de Cuba viven 1,7 millones de personas, por lo que el número de afectados sobrepasaría los 2 millones de damnificados.

UNE explicó a través de X que la falla se produjo a las 5.00, hora de La Habana. (6.00 Argentina)

La caída del sistema se produjo tras dos días consecutivos de desabastecimiento severo en las horas pico , con un déficit que superó el 55% a nivel nacional. El lunes, la UNE había anticipado un requerimiento de 3.250 megavatios, pero solo logró cubrir 1.325, una brecha que volvió insostenible la operación.

Alrededor de las 5: 00 de esta mañana ocurrió una desconexión del SEN en la zona occidental. De Mayabeque a Pinar del Río. Ya se trabaja en la recuperación. pic.twitter.com/ymgEQYLvb4

El apagón se inscribe en una crisis económica profunda que erosiona desde hace años la infraestructura eléctrica de la isla. Cuba, con 9,7 millones de habitantes, arrastra apagones masivos desde 2022 y acumula cinco cortes generales del sistema desde fines de 2024, algunos de ellos prolongándose por varios días. Los cubanos, ya habituados a vivir entre cortes programados y fallas inesperadas, enfrentan otro episodio que revela la precariedad de un sistema cada vez más vulnerable.

Según aclaró la empresa horas más tarde, el reabastecimiento del sistema de energía es total, aunque aún los cubanos deben esperar a que el servicio el se recomponga "paulatinamente según lo permita la capacidad de generación".

Todas las provincias se encuentran ya conectadas al Sistema Electroenergético Nacional. Se restablecerá el servicio paulatinamente según lo permita la capacidad de generación. pic.twitter.com/717tSShWyM — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) December 3, 2025

Los cortes de luz en Cuba, un problema cada vez más recurrente

La central eléctrica de Cuba atravesó el año pasado una crisis total a medida que disminuyeron las importaciones de crudo provenientes de Venezuela, Rusia y México. Se trata de ocho plantas construidas entre las décadas de 1980 y 1990, que se rompen de manera recurrente o deben detener su actividad durante semanas debido a trabajos de mantenimiento que no logran ponerse al día.

A pesar de la instalación de 30 parques fotovoltaicos con la colaboración de China, no se consiguió frenar la secuencia de apagones que afecta al país desde hace más de dos años. La generación extra no alcanzó para cubrir el déficit estructural del sistema ni para compensar la caída en la disponibilidad de combustibles.

El gobierno cubano atribuye el agravamiento de los cortes a tres factores: la escasez de petróleo, la infraestructura obsoleta y los daños provocados por el huracán Melissa, que impactó sobre varias zonas donde se encuentran plantas clave.