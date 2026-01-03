Delcy Rodríguez: "Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de su esposa"

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como "ruin y cobarde".

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

Temas Venezuela