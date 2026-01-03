La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.
Delcy Rodríguez: "Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de su esposa"
Milei celebró la captura de Maduro en Venezuela: "La libertad avanza"
La caída de Maduro: hubo fuertes explosiones en Caracas y aviones volando a baja altura
En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.
En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.
"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.
El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como "ruin y cobarde".
Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".
