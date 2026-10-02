Stray Kids se une a BTS en su decisión de no ser parte de los próximos Premios Grammy + Agregar ámbito en









BTS dio la sorpresa en julio al anunciar que no presentaría su propia música para los Grammy, después de que la Academia de la Grabación introdujera la categoría de Pop Asiático.

Stray Kids no será parte de los Grammys.

El popular grupo de K-pop Stray Kids dejó que se cerrara el plazo de presentación de candidaturas para la 69ª edición de los Premios Grammy sin presentar ninguna canción, según confirmó el viernes su agencia, JYP Entertainment, uniéndose así a BTS en la decisión de no participar en la ceremonia.

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La agencia confirmó a los medios locales que el grupo no presentó su candidatura antes de la fecha límite del 21 de agosto, pero no ofreció ninguna explicación al respecto ni confirmó si la nueva categoría de Pop Asiático influyó en la decisión. Según las normas de los Grammy, la música que no se haya presentado formalmente no puede aparecer en las papeletas de selección de nominaciones ni competir por un premio.

Los ocho miembros de Stray Kids — Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN — recibieron invitaciones este año para convertirse en votantes de la Academia de la Grabación, un papel que les permite ayudar a elegir a los nominados y ganadores a pesar de que mantuvieron su propia música fuera de la competencia.

BTS, los Grammy y la polémica por una nueva categoría BTS dio la sorpresa en julio al anunciar que no presentaría su propia música a la 69.ª edición de los Premios Grammy, después de que la Academia de la Grabación introdujera la categoría de Pop Asiático el mes anterior. «Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los Grammy este año», declaró el grupo en un comunicado publicado en las cuentas individuales de Instagram de sus miembros. «Esperamos que nuestra música sea escuchada y apreciada por lo que es, sin divisiones por región o idioma. Agradecemos a ARMY y a todos los que siempre nos han apoyado». BTS ha sido nominado a los Grammy cinco veces, pero nunca ha ganado.

La nueva categoría reaviva una tensión recurrente en torno a los premios Grammy por género: si bien pretenden destacar un estilo musical, pueden interpretarse como excluyentes, ya que los votantes orientan a los artistas hacia la categoría especializada en lugar de las más populares. Esta queja lleva tiempo presente en los Grammy Latinos.

El mayor avance del K-pop en los Grammy hasta la fecha se produjo a principios de este año cuando "Golden", de la película de animación Las guerreras K-pop y con las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami del grupo ficticio Huntr/x, ganó el premio a la mejor canción escrita para medios visuales, aunque no se llevó el de mejor canción. Está previsto que los nominados a la 69ª edición de los Premios Grammy se anuncien el 16 de noviembre, y la ceremonia tendrá lugar el 7 de febrero de 2027.