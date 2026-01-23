La deuda de Venezuela con China suma riesgos con el control de EEUU sobre el petróleo

Caracas estaba pagando a China con crudo tras un acuerdo en 2019 por incumplimiento. EEUU pone piedras en el camino de cara al futuro.

El control de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela alcanzó otro grado de dificultad, ya que se hicieron con barriles que habían sido utilizados para pagar una deuda con China , lo que podría desencadenar otro enfrentamiento potencial entre las dos superpotencias .

En el medio, el país latinoamericano padece de una deuda de suma extravagante; u$s150.000 millones de deuda externa , cuya décima parte son préstamos de China a Venezuela que el miembro de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) estaba pagando en cargamentos de petróleo

Esto venía en regla hasta que EEUU capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes. Y si bien solo controla el petróleo, es éste la principal fuente de ingresos de Venezuela, que debe lidiar con un incumplimiento del 2017, cuando unos u$s60.000 millones de bonos de Venezuela cayeron en cesación de pagos .

En esa línea, documentos y fuentes de la petrolera estatal PDVSA muestran que tres superpetroleros estuvieron viajando entre Venezuela y China durante los últimos cinco años , transportando petróleo a cambio de pagos de intereses según los términos de un acuerdo temporal alcanzado en 2019.

Asimismo, parte del dinero en efectivo proveniente del petróleo enviado a China fue a una cuenta controlada por Beijing y luego al servicio de la deuda, incluso cuando las sanciones y el incumplimiento bloquearon los pagos a muchos otros acreedores de Venezuela.

EEUU, un obstáculo para la recomposición entre Venezuela y China

El gobierno de Donald Trump aseguró que las ganancias de la venta del petróleo de Venezuela irán a una cuenta con sede en Qatar controlada por Washington, lo que le daría al propio presidente estadounidense una influencia sobre qué acreedores recibirán el pago y cuándo.

Beijing condenó la redirección de las exportaciones de petróleo venezolano durante una conferencia de prensa el 7 de enero y agregó que "los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos".

Por su parte, un funcionario estadounidense declaró que la administración Trump está permitiendo que China compre petróleo venezolano, pero no a los precios "injustos y rebajados" a los que Caracas vendió el crudo anteriormente.

Si EEUU presiona a China para que acepte reducciones significativas de su deuda y China se mantiene firme, podría desacelerar una reestructuración y obstaculizar la recuperación económica en Caracas. En este contexto, y con un gobierno prácticamente acéfalo, Venezuela se encuentra entre la espada y la pared.

Mientras EEUU se encuentra en una posición dominante, China es el mayor prestamista bilateral del mundo en desarrollo, cuya cooperación con el Club de París fue crucial durante la última década. "La ventaja obvia de China es negarse a cooperar en futuras renegociaciones de deuda soberana del Marco Común hasta que considere que recibió un trato justo en Venezuela. Y esa amenaza tendría cierta fuerza", afirmó el experto en deuda soberana global Lee Buchheit.