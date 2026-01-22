Venezuela: liberaron al yerno de Edmundo González Urrutia tras más de un año detenido + Seguir en









Tras más de un año privado de su libertad, Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, fue liberado en Venezuela. La noticia fue confirmada por su esposa, quien denunció una detención arbitraria y una situación de desaparición forzada, y celebró su regreso a casa.

La liberación de Rafael Tudares Bracho fue informada por su esposa, Mariana González de Tudares, a través de un mensaje en redes sociales. “Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, expresó.

En su publicación, la mujer describió el proceso como una “lucha estoica y muy dura por más de 1 año” y señaló que, si bien lograron su excarcelación, continúan reclamando su libertad plena, a la que afirmó que tiene derecho. “Aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena”, sostuvo.

Ha sido una lucha estoica y muy dura… pic.twitter.com/WfJ1PWvsY5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 22, 2026 La liberación de Rafael Tudares Bracho en Venezuela González de Tudares también agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad”, manifestó, y destacó el rol del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por el seguimiento del caso dentro de sus competencias humanitarias.

En otro tramo de su mensaje, extendió su solidaridad a otras familias en situaciones similares. “A todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo”, afirmó.

Tudares Bracho había sido detenido el 7 de enero de 2025, en un operativo en el que también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quienes posteriormente recuperaron la libertad.