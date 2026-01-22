SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de enero 2026 - 21:19

Venezuela: liberaron al yerno de Edmundo González Urrutia tras más de un año detenido

Rafael Tudares Bracho recuperó la libertad luego de 380 días de detención que su familia calificó como "arbitraria". Su esposa confirmó el regreso a su hogar y agradeció el apoyo recibido y la intervención de Naciones Unidas.

Rafael Tudares Bracho fue liberado tras más de un año detenido.

Rafael Tudares Bracho fue liberado tras más de un año detenido.

La liberación de Rafael Tudares Bracho fue informada por su esposa, Mariana González de Tudares, a través de un mensaje en redes sociales. “Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, expresó.

Informate más

En su publicación, la mujer describió el proceso como una “lucha estoica y muy dura por más de 1 año” y señaló que, si bien lograron su excarcelación, continúan reclamando su libertad plena, a la que afirmó que tiene derecho. “Aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianaGTudares/status/2014217493183656261&partner=&hide_thread=false

La liberación de Rafael Tudares Bracho en Venezuela

González de Tudares también agradeció el respaldo recibido durante el proceso. “Agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad”, manifestó, y destacó el rol del Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por el seguimiento del caso dentro de sus competencias humanitarias.

En otro tramo de su mensaje, extendió su solidaridad a otras familias en situaciones similares. “A todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo”, afirmó.

Tudares Bracho había sido detenido el 7 de enero de 2025, en un operativo en el que también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quienes posteriormente recuperaron la libertad.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias