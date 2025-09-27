Dinamarca detectó drones no identificados en su mayor instalación de defensa

El avistamiento fue sobre la base militar de Karup. Desde Defensa creen que se trata de "un actor profesional" detrás de la actividad y la primera ministro apuntó a Rusia.

El ministro de Defensa danés dijo que la actividad parecía orquestada por "un profesional".

La policía de Dinamarca informó este sábado que observó drones no identificados durante la noche sobre la base militar de Karup , la mayor instalación de defensa del país. Las autoridades dijeron que es el más reciente de una serie de incidentes calificados como parte de un “ ataque híbrido ”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“ Puedo confirmar que tuvimos un incidente alrededor de las 20:15 (hora local) que duró varias horas. Se observaron uno o dos drones en el exterior y sobrevolando la base aérea ”, declaró a la agencia AFP el oficial de servicio Simon Skelsjaer.

Esto llevó a que se cerrara durante algún tiempo el espacio aéreo al tráfico civil, pero ello no tuvo un impacto significativo en la práctica.

El funcionario añadió que la policía no podía pronunciarse sobre el origen de los aparatos y precisó: “ No los derribamos ”. Skelsjaer explicó que trabajan en conjunto con los militares en la investigación del caso.

La policía contabilizó “uno o quizás dos drones” durante el incidente, en un avistamiento en el que cooperó con las Fuerzas Armadas. La base de Karup , ubicada en la península de Jutlandia , comparte sus pistas con el aeropuerto civil de Midtjylland , cerrado durante el incidente.

Según Skelsjaer, ningún vuelo resultó afectado, ya que no había operaciones comerciales programadas a esa hora. La base de Karup comparte pistas con dicho aeropuerto y las misteriosas observaciones comenzaron el lunes.

Vladimir Putin.jpg El Ministerio de Defensa cree que se trata de "un actor profesional" detrás de la actividad y la primera ministro apuntó a Rusia.

El jueves, la primera ministra Mette Frederiksen aseguró que “en los últimos días, Dinamarca ha sido víctima de ataques híbridos”, en alusión a la guerra no convencional.

Los incidentes generaron preocupación en torno a la seguridad de instalaciones críticas, incluidas infraestructuras militares y civiles, en un contexto de creciente alerta en la región por actividades de origen no identificado.

El jueves, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, aseguró que los vuelos parecen ser “obra de un actor profesional”, pero que no existen pruebas de que Rusia esté detrás de la incursión de drones registrada.

¿Rusia tiene la culpa?

A principios de semana, informes sobre drones también cerraron el aeropuerto de Oslo durante varias horas, tras incursiones de drones en territorio polaco y rumano y la violación del espacio aéreo estonio por parte de aviones de combate rusos, lo que aumentó la tensión ante la continua invasión rusa de Ucrania.

La primera ministra Frederiksen, declaró el jueves que “en los últimos días, Dinamarca ha sido víctima de ataques híbridos”, refiriéndose a la guerra no convencional.

Sin embargo, apuntó contra el país de Vladimir Putin: “Hay un país principal que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y es Rusia”.

Moscú declaró el jueves que “rechaza firmemente” cualquier insinuación de su participación en los incidentes daneses. Su embajada en Copenhague los calificó de “provocación orquestada” en una publicación en redes sociales.