El caos se apoderó de Bangkok en cuestión de segundos, cuando una de sus avenidas más transitadas se desplomó como si fuera arena. La tierra cedió y se tragó autos, patrulleros, postes de luz y parte del pavimento, dejando un cráter en medio de la ciudad.
Impresionante: conmoción en Bangkok después de que cediera la tierra y literalmente despareciera una calle.
Un socavón gigantesco se abrió frente a un hospital y una comisaría en Bangkok. Cómo y por qué se produjo.
La escena se registró frente al Hospital Vajira y una comisaría en el distrito de Dusit. Testigos grabaron con sus teléfonos cómo un camión quedaba al borde del abismo, mientras vecinos y transeúntes gritaban aterrados. En minutos, la circulación quedó interrumpida y cientos de personas fueron evacuadas por precaución.
Aunque la magnitud del agujero hizo temer lo peor, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos. Sin embargo, el susto y la incertidumbre dominaron la jornada, ya que la dimensión del socavón y su cercanía con edificios sensibles encendieron todas las alarmas.
Qué es un socavón y cómo se produce
Un socavón no es más que un colapso repentino del terreno. Generalmente aparece cuando el agua —ya sea por lluvias, filtraciones o cañerías rotas— arrastra la tierra bajo la superficie y genera una cavidad. Cuando el peso de la calle o de las construcciones ya no encuentra soporte, se desploma.
En este caso, los ingenieros tailandeses sospechan que una filtración de agua proveniente de una cañería dañada y las obras del metro habrían contribuido a debilitar el subsuelo. El resultado fue un cráter de casi 50 metros de profundidad y más de 25 de ancho, que literalmente “devoró” parte de la avenida Samsen.
Fenómenos similares se han visto en otras partes del mundo: desde Guatemala, donde un hueco de más de 30 metros de diámetro se abrió en plena ciudad en 2010, hasta incidentes en Florida o China. En todos los casos, la combinación de agua, terreno inestable y actividad humana termina siendo el detonante.
El operativo de rescate en Bangkok
El despliegue fue inmediato. Bomberos, policías, ingenieros y cuadrillas municipales trabajaron durante horas para estabilizar la zona. Se usaron grúas, camiones de arena y hormigón para intentar frenar el avance del hundimiento, aunque al principio nada parecía suficiente.
El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, reconoció que la preocupación mayor estaba en la comisaría y en el hospital, instituciones clave para la comunidad. Ambos edificios fueron evacuados de manera preventiva, y el hospital decidió no admitir nuevos pacientes hasta poóximo aviso.
Mientras tanto, varias patrullas quedaron atrapadas en el fondo del hueco, y las imágenes de los vehículos hundidos se viralizaron rápidamente en redes sociales. “Tuvimos suerte de que fuera temprano y no hubiera tanto tránsito”, comentó un oficial en la escena.
El área sigue clausurada, mientras especialistas analizan los daños estructurales y buscan determinar con precisión qué provocó semejante colapso. Aunque los reportes iniciales apuntan a las obras del metro y a la rotura de una tubería, todavía no hay una versión oficial definitiva.
