Una nueva Inteligencia Artificial ayudó al Reino Unido a recuperar 500 millones de libras perdidas







Conocé esta herramienta innovadora con la que lograrán obtener el dinero robado por actividades fraudulentas.

Se espera que esta IA llegue a Gobiernos de otros países durante los próximos meses freepik.es

El Gobierno de Reino Unido anunció el uso de una nueva Inteligencia Artificial para poder recuperar dinero perdido por fraudes. Gracias a esta, durante el último año lograron recolectar un total de 500 millones de libras esterlinas, que es la suma más grande jamás reclamada por los equipos antifraude oficiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una gran parte de este dinero se había perdido debido al aumento de estafas durante la pandemia del Covid-19. Por otro lado, un monto también se recuperó de reclamaciones ilegales de impuestos municipales y subarrendamientos ilegales de viviendas sociales.

Cómo funciona esta IA anti fraude inteligencia artificial Depositphotos

Según el Gobierno del país, lograron recuperar el dinero robado gracias al cruce de información y al uso de esta IA, llamada Fraud Risk Assessment Accelerator. A través de un comunicado, John Simmons, ministro de la Oficina del Gabinete, explicó que esta herramienta escanea ““nuevas políticas y procedimientos en busca de debilidades antes de que puedan ser explotados”.

Gracias a esta inteligencia artificial, obtuvieron 186 millones de libras robadas durante los fraudes de la pandemia. Asimismo, recuperaron más de 68 millones en pagos indebidos de pensiones, y 36 millones de reclamos ilegales de impuestos municipales. Se espera que esta herramienta se incorpore en Gobiernos de otros países, como Estados Unidos.

A pesar del gran avance en el uso de IA, muchos usuarios se expresaron en contra de la utilización de esta herramienta, ya que anteriormente otra tecnología antifraude mostró señales de sesgo por edad, estado civil, discapacidad o nacionalidad. Esto mostró una gran desigualdad en los resultados, lo que reduce la confianza en este tipo de tecnologías.

Temas Inteligencia Artificial