Dinamarca prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 15 años







El objetivo de la medida es proteger la salud mental de las infancias. Fue impulsada por la primera ministra Mette Frederiksen.

Dinamarca prohibió el uso de redes sociales para menores. ARCH

El gobierno de Dinamarca anunció que implementará una prohibición del uso de redes sociales para los menores de 15 años, una decisión que busca proteger la salud mental de los jóvenes frente al uso excesivo de las plataformas digitales. Sin embargo, la norma permitirá que los adolescentes de 13 y 14 años accedan a ciertas redes solo con autorización de sus padres.

La medida fue impulsada tras el discurso de apertura del Parlamento, en el que la primera ministra Mette Frederiksen reclamó restricciones más estrictas ante la creciente preocupación por el bienestar emocional de los menores.

Un llamado contra el impacto digital en la infancia La ministra de Digitalización, Caroline Stage Olsen, explicó los motivos de la iniciativa: “Las llamadas redes sociales prosperan robando el tiempo, la infancia y el bienestar de nuestros hijos y vamos a poner fin a eso ahora”.

El proyecto obtuvo un amplio respaldo político dentro del Parlamento danés, donde la mayoría de los partidos se mostró dispuesta a aprobarlo en la votación formal que se realizará en los próximos días.

Uso redes sociales niños.jpg Red Educa Las redes más populares entre los menores daneses Según datos oficiales, las plataformas con mayor presencia entre los niños y adolescentes de Dinamarca son Snapchat, YouTube, Instagram y TikTok.

Un informe publicado en febrero por la Autoridad Danesa de Competencia y Consumo reveló que los jóvenes del país dedican en promedio 2 horas y 40 minutos diarios a las redes sociales, lo que generó preocupación en organismos públicos y especialistas en salud mental. Un precedente internacional Con esta decisión, Dinamarca sigue el ejemplo de Australia, que prohibió el acceso a las redes sociales para menores de 16 años el año pasado. El gobierno danés busca con esta iniciativa frenar la dependencia digital y promover un entorno más saludable para los menores, marcando un precedente dentro de la Unión Europea en materia de regulación tecnológica y protección de la infancia.