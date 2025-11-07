Paquete sospechoso en una base aérea de EEUU: varios hospitalizados tras entrar en contacto con un polvo blanco

Se trata de la base militar Andrews, utilizada regularmente para vuelos presidenciales. Como precaución, dos zonas fueron evacuadas y la Oficina de Investigaciones Especiales se hace cargo del caso.

Varias personas se enfermaron tras la entrega de un paquete sospechoso en una base militar cerca de Washington, EEUU , este jueves. Se trata de un caso que se está investigando, informaron medios estadounidenses.

La Base Andrews confirmó en un comunicado que partes de las instalaciones en Maryland fueron evacuadas después de que se abriera el paquete "sospechoso". El predio se utiliza regularmente para vuelos presidenciales.

Como medida de precaución, dos zonas de la base fueron evacuadas, indicó el comunicado según la CNN. La Base Andrews precisó que, luego de descartar en una primera fase que no había una amenaza inmediata, dejaron el caso a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales .

Según el sitio de noticias Axios , un portavoz militar sostuvo en un comunicado que "varias personas se sintieron enfermas" después de que se abriera el paquete y fueron atendidas antes de ser dadas de alta.

Un portavoz de la base aérea no respondió de inmediato a la solicitud de AFP para confirmar el incidente. Mientras, la CNN citó a dos fuentes no identificadas para decir que el paquete contenía un polvo blanco "desconocido" y "propaganda política" que estaba siendo evaluada por los investigadores.

La base está a poca distancia de la capital estadounidense y se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del gobierno. El último aterrizaje del presidente Donald Trump en esta base fue el miércoles en un vuelo de Air Force One que lo trasladó desde Florida, donde asistió a un foro empresarial.

El Senado de EEUU avaló una acción militar no autorizada contra Venezuela

El Senado rechazó - el pasado jueves - una resolución bipartidista, impulsada por mayoría demócrata, que buscaba impedir que el gobierno de Donald Trump tomara acción militar contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, liderada por los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y el republicano Rand Paul, no prosperó tras una votación de 49 a 51. La senadora republicana Lisa Murkowski se unió a Paul y a los demócratas para votar a favor de la resolución.

Trump confirmó el mes pasado que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar los flujos ilegales de migrantes y drogas desde la nación sudamericana.