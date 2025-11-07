La Casa Blanca reconoció que el cierre del gobierno afectó la economía más de lo previsto

El asesor económico, Kevin Hassett, exhibió las consecuencias. Sectores como el turismo y la construcción resultaron afectados.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett , reconoció que el cierre del Gobierno de Estados Unidos provocó consecuencias económicas más graves de lo anticipado , aunque sostuvo que la actividad podría recuperarse rápidamente cuando se normalicen las operaciones federales.

Hassett explicó que los proyectos de construcción comenzaron a desacelerarse y que el turismo y los viajes mostraron una caída notable.

“ El sector de los viajes y el ocio es uno de los más afectados en estos momentos y, si sigue viéndose afectado, si el sector de los viajes aéreos se deteriora durante una o dos semanas más, se podría decir que se produciría al menos una desaceleración a corto plazo”, señaló en declaraciones a la cadena Fox Business Network.

El cierre, que ya se extendió 38 días , generó incertidumbre en el mercado laboral y afectó el ánimo de los consumidores y las empresas.

Según Hassett, el empleo mostró señales de debilidad temporal por la falta de claridad sobre la reapertura del Gobierno .

El funcionario, que dirige el Consejo Económico Nacional, evitó calificar la situación como una recesión, en contraste con la postura del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien había advertido días atrás sobre un enfriamiento económico más profundo.

Hassett también expresó su desacuerdo con la Reserva Federal, luego de que su presidente, Jerome Powell, insinuara la posibilidad de interrumpir las reducciones de las tasas de interés en diciembre.

“Estuve decepcionado”, admitió el asesor, al considerar que la continuidad de las rebajas podría favorecer una recuperación más veloz tras el cierre gubernamental.

Perspectivas de recuperación

Más tarde, desde la Casa Blanca, Hassett reiteró su confianza en que la economía estadounidense logrará reponerse con rapidez una vez que el Gobierno federal retome sus actividades.

“Esperamos una reactivación inmediata cuando se restablezca el funcionamiento normal del Estado”, concluyó.

El cierre, el más prolongado en la historia del país, ya afectó sectores clave como el transporte, la construcción y el turismo, además de frenar licitaciones públicas y demorar pagos a contratistas, en un contexto de creciente preocupación por su impacto social y fiscal.