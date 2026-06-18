Donald Trump activó una ley excepcional para acelerar la producción de armas tras la guerra con Irán + Agregar ámbito en









El presidente estadounidense afirmó que considera que “existen condiciones que pueden representar una amenaza directa para la defensa nacional o sus programas de preparación”.

El presidente Donald Trump ordenó acelerar la producción de armamento mediante un decreto extraordinario tras el conflicto con Irán.

Para hacer frente al desabastecimiento de armas provocado por la guerra con Irán, Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa con el fin de obligar a las empresas del sector a acelerar la fabricación de armamento. A través de un documento firmado la semana pasada, el mandatario estadounidense justificó la medida al argumentar que considera que “existen condiciones que pueden representar una amenaza directa para la defensa nacional o sus programas de preparación”.

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“En particular, las limitaciones sistémicas en la base industrial de municiones, incluyendo la capacidad de producción limitada, las cadenas de suministro frágiles, las dependencias a largo plazo y los cuellos de botella de producción relacionados, pueden menoscabar la capacidad de Estados Unidos para producir, mantener y ampliar la disponibilidad de municiones, misiles y equipos necesarios para la defensa nacional”, también explica el documento, enviado al Secretario de Defensa Pete Hegseth.

Esta contundente medida presidencial para forzar a las empresas privadas a acelerar su producción refleja la profunda alarma en la Casa Blanca por el estado del arsenal del Pentágono. El desgaste no solo proviene de la reciente guerra con Irán, sino también del constante suministro de armamento que Washington envió a Israel y Ucrania para sus respectivos conflictos.

De hecho, el Departamento de Defensa llevaba tiempo dudando de la capacidad de la industria militar para fabricar armas al ritmo necesario: una preocupación que se disparó tras el conflicto con Irán, donde EEUU consumió una parte crítica de sus principales reservas de misiles, según confirmaron expertos y funcionarios a CNN.

Este miércoles, Trump afirmó que los dos últimos días de la guerra fueron "brutales" y que se utilizaron bombas por valor de "u$s200 millones". “Además, es caro, por cierto, aparte de todo lo demás”, agregó durante la cumbre del G7 en Francia.

Guerra en Ucrania armas de Estados Unidos El desgaste no solo proviene de la reciente guerra con Irán, sino también del constante suministro de armamento que Washington envió a Israel y Ucrania para sus respectivos conflictos. Foto: Fuerza Aérea de EEUU EEUU: Pentágono niega escasez de armas pese al vaciado de sus reservas Durante el desarrollo del conflicto, Hegseth y otros altos cargos del Pentágono sostuvieron públicamente que EEUU contaba con los recursos necesarios para afrontar esta y otras crisis globales. De ese modo, apenas tres días después de que Trump firmara la orden de emergencia, Hegseth desestimó la escasez en el programa Face the Nation de CBS, asegurando que no existía ninguna crisis con las reservas de armas y calificando la situación como "una historia fabricada que los medios de comunicación quieren difundir". Sin embargo, las alarmas en el Pentágono por los niveles de munición eran una realidad bajo cuerda. Un análisis reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) desnudó la gravedad de la situación al revelar que EEUU ya consumió al menos el 45% de su arsenal de misiles de ataque de precisión, además de la mitad de sus reservas de interceptores de defensa aérea Patriot y misiles THAAD. Ante este escenario y los cuestionamientos sobre el decreto presidencial, el Departamento de Defensa optó por mantener un perfil bajo, declinando hacer comentarios oficiales sobre la orden y remitiendo todas las preguntas directamente a la Casa Blanca.