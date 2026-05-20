El nuevo salón de baile subterráneo de Donald Trump en la Casa Blanca incluye base para drones

Este martes, el mandatario estadounidense Donald Trump dio a conocer datos inéditos sobre el salón de baile tipo búnker de la Casa Blanca , una megaestructura subterránea de seis pisos que integrará un hospital militar y una base para drone s en su parte superior.

Trump utilizó el propio escenario de las obras para convencer a la prensa sobre la necesidad de que el Capitolio autorice u$s1.000 millones en mejoras de protección para el complejo. Sin embargo, legisladores demócratas y algunos republicanos rechazan este presupuesto por considerarlo un exceso innecesario, especialmente en un momento en que la ciudadanía enfrenta la escalada en los precios del combustible y los efectos económicos derivados del conflicto de la administración con Irán previo a los comicios legislativos de noviembre.

Con la seguridad propia de un desarrollador inmobiliario, Trump expuso los datos de una construcción que dejará pequeña a la tradicional Casa Blanca debido a sus monumentales dimensiones. El presidente reiteró que el salón es indispensable para recepciones de mil personas y recordó el peligro que vivió en una gala hotelera en Washington para demostrar que la residencia presidencial requiere urgentemente un espacio blindado y moderno para eventos masivos.

Al profundizar en las especificaciones de seguridad del salón de baile, Donald Trump describió una edificación fortificada cuyo techo reforzado está diseñado para soportar impactos directos . El mandatario aseguró que la nueva cerca de titanio colocada en el perímetro posee tal solidez que "una excavadora no podría derribarla" , al tiempo que garantizó que la cubierta superior estará hecha de un "acero impenetrable" .

Bajo la estructura del salón de eventos se desplegará un complejo de seis niveles subterráneos, de los cuales el líder estadounidense señaló dos que ya se encuentran en fase de excavación. Además, detalló que esta instalación profunda albergará un hospital militar y laboratorios de investigación, aunque no especificó las áreas científicas que se desarrollarán en el lugar, mientras que el personal de la Casa Blanca evitó aportar información complementaria sobre el proyecto.

Por otro lado, Trump defendió con entusiasmo el diseño de la azotea, afirmando que se encuentra "preparada para un número ilimitado de drones". Allí, reiteró que "todo el techo está construido para uso militar" y que el espacio "tiene una enorme capacidad para drones" con un blindaje tan avanzado que "no solo es a prueba de drones, sino que si un dron lo golpea, rebota y no sufre ningún impacto", convirtiéndose en una pieza clave de seguridad nacional al estar ideado "como un puerto para drones que protegería todo Washington".

Respecto a las especificaciones de los ventanales del salón de eventos, se detalló que contarán con un espesor de cuatro pulgadas y se fabricarán con un cristal de tecnología avanzada. El mandatario destacó la alta fidelidad del material al asegurar que "se puede ver a través de ella como si no existiera".