El histórico club italiano que desaparecerá esta temporada + Agregar ámbito en









Se trata del Brescia Calcio, club donde jugaron estrellas como Pep Guardiola y Matías Almeyda. Debían una cifra millonaria y fueron declarados en quiebra.

Matías Almeyda jugó en el Brescia en la temporada 2004/05 @paco_photo

En estos últimos años en la liga italiana se vienen repitiendo patrones parecidos: un equipo histórico desciende y es obligado a disolverse. Pasó con el Parma en 2015, con el Palermo en 2019 y este lunes el Brescia recibió la orden de hacer la liquidación judicial de la empresa. En pocas palabras, lo declararon en quiebra por una deuda de u$s25 millones.

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Históricos jugadores como Roberto Baggio, Andrea Pirlo o Pep Guardiola han pasado por este histórico club. Entre los contemporáneos, el reciente fichaje del Tottenham, Sandro Tonali, salió de la cantera del equipo. Además, los argentinos Matías Almeyda, Sebastián Saja y Andrés Yllana, también tuvieron su respectivo paso.

Almeyda en el Brescia, jugando contra la Juventus de Del Piero En este caso, el Brescia tuvo grandes conflictos que lo llevaron hasta este punto de no retorno. La crisis financiera fue el principal motivo: primero la quita de puntos por las irregularidades en el pago de salarios y contribuciones, y luego el descenso de la Serie B a la C. Al no cumplir con los requisitos mínimos para competir en esta categoría, fue declarado sin licencia para operar en el fútbol profesional y el club se declaró insolvente.

Ante la rápida actuación del tribunal de justicia de la ciudad, el propietario de la institución, Massimo Cellino, propuso un plan para evitar el estado de quiebra mediante un plan de recuperación financiera, el cual fue rechazado inmediatamente.

El paso a paso de la caída del Brescia Si bien el club era uno de los declarados que jugaba por la zona media y luchaba por no descender, en los últimos años todo se le hizo cuesta arriba. En total compitió durante 30 años en la élite del fútbol italiano, hasta la temporada 2019/20, en la que terminó penúltimo y descendió para nunca más volver.

Luego de este duro golpe, pasó cinco años en la Serie B y en 2025 su rumbo cambió por completo. En esa temporada terminaron salvándose de volver a caer de división en la última fecha, aunque en esa misma semana recibieron una sanción de cuatro puntos por los incumplimientos salariales, lo que los hubiera comprometido a bajar a la Serie C. Baggio y Pirlo en el Brescia. Finalmente, el castigo no se llevó a cabo, sino que fue aún peor. Tras no pagar la deuda de u$s3,5 millones que tenían con el plantel, fueron excluidos de las ligas profesionales y entraron en el concurso de acreedores para intentar salvarse de la quiebra. A un año de este suceso, el estado de la institución empeoró considerablemente hasta llegar a la liquidación solicitada para esta semana. El nuevo rumbo del Brescia En busca de acomodarse nuevamente, fundaron un club parecido para que los hinchas puedan sentirse identificados: el Union Brescia, que utiliza el mismo estadio, el Mario Rigamonti; viste los mismos colores, azul y blanco; y comenzó a participar la temporada pasada en la Serie C. Todo esto gracias a su unificación con el FeralpiSaló. El nuevo escudo del Union Brescia. Aún no lograron obtener el ascenso en la categoría, pero en el último año llegaron hasta los playoff para intentarlo y perdieron en la final ante el Ascoli, sembrando la ilusión de los hinchas Biancazzurri nuevamente.