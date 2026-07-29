Cambios en el fútbol infantil: el club italiano que limitó los cabezazos para proteger a los jóvenes

Este conjunto europeo adoptó una medida llamativa con el objetivo de cuidar la salud de los más chicos durante los entrenamientos.

El fútbol avanza hacia nuevos métodos constantemente, en especial los que cuidan la salud de los protagonistas. En este caso, el Como 1907 de Italia decidió adoptar una nueva medida con sus juveniles. Con el fin de evitar daños en etapas de desarrollo, limitarán los cabezazos durante las prácticas.

El plan, presentado por un campeón del mundo que se retiró en el club y hoy forma parte de la comisión directiva, se aplicará hasta cierta edad y luego integrará la técnica de manera gradual. Así, evitarán posibles riesgos a futuro.

Raphael Varane , ganador del Mundial 2018 con Francia, llegó a Como 1907 con la esperanza de repuntar su carrera. Tras haber disputado un solo encuentro, le puso fin a su etapa en el fútbol como jugador, optando por una vida como directivo en esta institución.

El exdefensor central con paso por el Real Madrid y Manchester United recordó que sufrió dos conmociones importantes cuando tenía 16 años . Su recorrido como profesional lo llevó a entender las consecuencias de los golpes en la cabeza, y decidió llevar adelante un proyecto bastante llamativo.

Al investigar y escuchar experiencias de excolegas, Varane advirtió algo que comprueban distintos estudios: el juego aéreo puede repercutir a largo plazo en la salud de los jugadores. En ese sentido, el cabeceo frecuente y los traumatismos repetidos podrían ser los responsables de la aparición de enfermedades neurodegenerativas .

Varane fue parte de la iniciativa que busca proteger la salud de los más chicos en el club. Cuenta de X: @Como_1907

Cómo se aplicará la restricción en los entrenamientos

Esta medida impulsada por Varane ya entró en vigor y funciona de una manera bastante sencilla: los chicos de la categoría Sub-10 tienen prohibido rematar de cabeza. Al año siguiente, ya siendo parte de la Sub-11, podrán dar inicio a la práctica al final de la temporada, utilizando un balón de goma.

Los más chiquitos no podrán ejecutar los córners elevados y estos siempre deberán ser al ras del suelo. Los laterales deben ser enviados hacia los pies de sus compañeros y reemplazarán estos ejercicios con más trabajos con pelota, para desarrollar la técnica de los niños.

A medida que el juvenil avance de categoría podrá trabajar este aspecto del juego progresivamente, con un número limitado de cabezazos por sesión de entrenamiento. Finalmente, se evitará el uso de pelotas muy infladas, con el fin de permitir el mayor desarrollo en los futuros futbolistas y, de esta manera, evitar complicaciones en su salud a futuro.