Donald Trump descartó una posible reconciliación con Elon Musk: "Está completamente loco"

“Quiere que hablemos, pero a mí no me interesa”, expresó Trump sobre Musk.

Pese a las señales de acercamiento por parte de Elon Musk , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , fue tajante este viernes: no tiene intención de hablar con el empresario ni de bajar el tono del enfrentamiento público que protagonizan .

En ese contexto, circuló la versión de que la Casa Blanca tenía previsto coordinar una llamada con Musk para buscar una tregua. Sin embargo, este viernes un alto funcionario del gobierno estadounidense desmintió esa posibilidad: “El presidente no tiene previsto hablar con Musk hoy”, afirmó bajo condición de anonimato.

Minutos después, el propio Trump confirmó su postura en una entrevista televisiva. “Está completamente loco” , dijo sobre Musk en declaraciones a ABC News. Y agregó: “Quiere que hablemos, pero a mí no me interesa” .

En diálogo posterior con CNN, el mandatario redobló su posición: “No pienso en Elon Musk para nada. Tiene un problema. El pobre tiene un problema”. Trump sostuvo que su atención está enfocada exclusivamente en la agenda política y destacó su desempeño en las encuestas. “En eso es en lo único que me concentro. No me concentro en nada más. Por eso tengo mis cifras más altas en las encuestas”, aseguró.

Y cerró con una mirada optimista sobre la gestión: “El país está muy bien, nunca ha estado mejor. Las cifras de empleo son excelentes, todo va bien”.

El conflicto Trump - Musk

El conflicto se aceleró luego de que Musk intentara convencer a los legisladores republicanos de bloquear el proyecto fiscal del líder republicano -para poder preservar valiosos créditos fiscales para vehículos eléctricos-; y luego de que el CEO de Tesla llamara a "matar" la propuesta: "Llamen a su senador, llamen a su congresista. ¡Arruinar a Estados Unidos NO está bien!”.

En detalle, la propuesta - a la que Musk había calificado como una "abominación repugnante" - cuenta con más de 1.000 páginas y marca una profunda reforma en distintas áreas de la vida de los estadounidenses. Entre sus puntos más importantes, impulsa recortes fiscales, exige más requisitos para acceder a ayuda social, aumenta el gasto en defensa y seguridad, endurece la política migratoria y busca eliminar subsidios a las energías renovables.

Ante esta situación, Trump aseguró estar "muy decepcionado" de Musk durante una rueda de prensa y el magnate le respondió en una serie de tweets, entre ellos afirmando que durante su participación fue "consecuente".

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. (…) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie", había sentenciado el presidente republicano.

Posteriormente, Musk acusó al mandatario estadounidense de estar vinculado a los archivos del caso Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales y acusado de liderar una red de tráfico de menores. En su cuenta de X, la red social de la cual es dueño, Musk apuntó directamente contra Trump, y además, pidió el juicio político (impeachment) del presidente, proponiendo al senador J.D. Vance como su reemplazo.

"Es hora de soltar la bomba: @realDonaldTrump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!", escribió Musk. Minutos después, agregó: "Anoten esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz".