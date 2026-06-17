Donald Trump dijo que el acuerdo con Irán no es definitivo y amenazó: "Si no me gusta, volveremos a bombardear" + Agregar ámbito en









El mandatario estadounidense aclaró en la cumbre del G7 que el documento firmado no elimina de forma inmediata las sanciones económicas y condicionó el futuro del diálogo a la conducta de Teherán.

Este miércoles, el mandatario estadounidense Donald Trump puntualizó que el memorándum de entendimiento alcanzado con Irán es todavía provisional. Foto: White House

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aclaró este miércoles que el memorándum de entendimiento con Irán todavía no tiene un carácter definitivo. Asimismo, el mandatario advirtió que mantiene la opción de retomar los bombardeos en caso de que no esté conforme con el desarrollo del proceso.

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"Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas sobre la cabeza. Si no me gusta, si no se portan bien, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, ¿de acuerdo?", expresó el líder estadounidense en la cumbre del G7 celebrada en Francia.

De este modo, de acuerdo con las declaraciones de Trump, el memorándum de entendimiento con la república islámica no establece suspender de manera inmediata las sanciones vigentes contra dicho país. No obstante, agregó que tiene la intención de entablar conversaciones sobre este asunto en el futuro.

EEUU e iran (1) Donald Trump señaló el miércoles que el documento firmado con la república islámica no constituye un acuerdo final.

De qué se trata el supuesto acuerdo entre Irán y EEUU Entre otras cosas, este pacto compromete a Washington a levantar el bloqueo naval, congelar sanciones y garantizar exenciones petroleras y el desbloqueo de fondos congelados, además de coliderar un plan de rehabilitación económica para Irán de al menos 300.000 millones de dólares. A cambio, Teherán se compromete a restablecer el tráfico marítimo comercial en el Golfo Pérsico, congelar temporalmente su programa nuclear bajo el statu quo actual y reafirmar su renuncia a la producción de armas nucleares, en un proceso cuya resolución final será blindada de forma vinculante por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Fin definitivo de la guerra: Cese inmediato de las operaciones militares de Washington, Teherán y sus aliados, con la renuncia explícita al uso de la fuerza.

No injerencia y soberanía: Compromiso legal de respetar la integridad territorial y no intervenir en la política interna del otro país.

Plazo de la negociación: Límite de 60 días para firmar el tratado de paz definitivo, prorrogable solo por mutuo acuerdo.

Desbloqueo naval y repliegue de EEUU: Fin del cerco marítimo a Irán en 30 días y retiro de las tropas estadounidenses un mes después de la firma de la paz.

Apertura de rutas marítimas por Irán: Teherán normalizará y limpiará de minas el paso comercial entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán en un plazo de un mes.

Fondo de reconstrucción económica: Creación de un programa de asistencia financiera para Irán de al menos 300.000 millones de dólares, financiado por Estados Unidos y sus aliados.

Anulación del régimen de sanciones: Retiro progresivo de las sanciones unilaterales e internacionales contra Irán según lo estipulado en el acuerdo final.

Compromiso nuclear: Irán ratifica que no desarrollará armas atómicas, dejando el futuro de sus reservas de material enriquecido para el tratado de paz.

Mantenimiento del statu quo provisional: Congelación de posiciones durante el diálogo; Irán no avanzará en su plan nuclear y Estados Unidos no aplicará nuevas sanciones ni enviará más tropas.

Exenciones energéticas inmediatas: Estados Unidos autoriza provisionalmente a Irán a vender petróleo y derivados, incluyendo los servicios financieros y de transporte necesarios.

Liberación de capitales retenidos: Descongelamiento progresivo de los activos financieros internacionales del Banco Central de Irán por parte del gobierno estadounidense.

Comisión de verificación: Creación de un organismo conjunto para supervisar y garantizar que se cumplan todas las obligaciones del pacto.

Fases de la negociación: Tras reactivar el comercio marítimo y liberar fondos y petróleo, las delegaciones se enfocarán en cerrar el resto de los puntos del acuerdo final.

Blindaje de la ONU: El tratado de paz definitivo será obligatorio y legalmente vinculante mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.