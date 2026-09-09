Donald Trump entregó regalos navideños de hasta u$s45.000 a cuatro asesores de la Casa Blanca

El presidente de EEUU entregó importantes obsequios a integrantes de su círculo cercano, según revelaron nuevas declaraciones financieras. Entre los agasajados se encuentra Natalie Harp, asesora de comunicaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , entregó regalos navideños valuados en hasta u$s45.000 a cuatro asesores de la Casa Blanca , de acuerdo con las declaraciones financieras anuales del personal difundidas por el gobierno estadounidense.

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Los documentos mostraron que la asistente ejecutiva Natalie Harp , la asesora de comunicaciones Margo Martin y el subdirector de operaciones del Despacho Oval, Chamberlain Harris , recibieron obsequios por u$s45.000 cada uno .

Por su parte, el director de operaciones del Despacho Oval, Walt Nauta , declaró un regalo de u$s20.000 . La información sobre los obsequios fue publicada inicialmente este martes por The Washington Post.

Los montos quedaron registrados en los formularios anuales de declaración financiera de los empleados, que la administración estadounidense publicó la semana pasada.

Según el informe salarial que la Casa Blanca remitió al Congreso , Harp, Martin y Harris perciben salarios anuales de u$s150.000 , mientras que Nauta recibe u$s175.000 por año .

Natalie Harp es una de las principales asesoras de Trump. Archivo

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones públicas sobre el tema, explicó que este tipo de obsequios forma parte de una práctica habitual del mandatario.

Trump “tiene desde hace mucho la práctica de dar regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y asesores, tanto en el gobierno como en su etapa en el sector privado”.

El funcionario no precisó si otros trabajadores de la administración también recibieron regalos similares, aunque sostuvo que los obsequios en efectivo no guardaron relación con las responsabilidades oficiales de los beneficiarios.

En ese sentido, afirmó que no estaban vinculados con “las funciones oficiales de cada uno en el gobierno y por lo tanto, son totalmente admisibles conforme a las normas legales y éticas pertinentes”.

Quiénes son Natalie Harp y Margo Martin

Natalie Harp es una de las colaboradoras que habitualmente permanece cerca de Trump. Entre sus particularidades, es conocida por trasladarse con una impresora portátil para entregarle al mandatario publicaciones en redes sociales y coberturas periodísticas favorables.

El motivo está relacionado con una preferencia del Presidente: Trump suele optar por leer la información que considera relevante en papel en lugar de hacerlo a través de una pantalla.

Margo Martin, en cambio, acompaña al republicano desde su primera presidencia. Comenzó a trabajar como asistente de prensa de la Casa Blanca durante aquel mandato y posteriormente se trasladó con Trump a Palm Beach, Florida, después de que el mandatario perdió las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Martin participó entonces de las operaciones mediáticas del republicano y finalmente regresó a la Casa Blanca luego de la victoria electoral de Trump en 2024.

Los cargos de Harris y Nauta junto a Trump

Chamberlain Harris también ocupa un lugar dentro del entorno presidencial. A comienzos de este año, Trump lo designó como integrante de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, organismo encargado de supervisar el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca promovido por el mandatario.

El caso de Walt Nauta cuenta, además, con un antecedente judicial. El actual director de operaciones del Despacho Oval trabajó anteriormente como ayudante personal del Presidente.

En 2023, Nauta y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, fueron acusados de conspirar con Trump para obstruir una investigación del FBI relacionada con los documentos clasificados que el republicano se llevó cuando abandonó la Casa Blanca después de su primer mandato. Los cargos contra ambos fueron desestimados en 2024.