Donald Trump aseguró que un expresidente le confesó que hubiera deseado atacar a Irán

El republicano lo contó por primera vez durante declaraciones extensas sobre la guerra con el país persa. Repitió que Irán fue una amenaza para EEUU durante décadas y aseguró que sus antecesores debieron haber librado un conflicto "hace mucho tiempo”.

Tras su declaración, representantes de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden aseguraron que actualmente no llevan conversaciones con Trump.

El presidente Donald Trump sorprendió a la opinión pública al asegurar que obtuvo una suerte de “confesión” de un exmandatario norteamericano durante un encuentro en el Despacho Oval. Según relató, su antecesor se mostró arrepentido por no haber atacado a Irán del modo en que lo está haciendo EEUU desde hace más de dos semanas junto a Israel. Sin embargo, el republicano se negó a revelar su identidad y argumentó que no quería “avergonzarlo”.

A pesar de las declaraciones de Trump, representantes de los cuatro expresidentes vivos -tres demócratas y un republicano- señalaron que ninguno estuvo en contacto con el mandatario recientemente.

Trump contó la historia por primera vez durante unas declaraciones extensas que hizo sobre la guerra con Irán al abrir un encuentro de la junta directiva del Kennedy Center, indicó AP. El líder republicano es el director de la junta y celebró la reunión en la Casa Blanca.

Allí, repitió que Irán fue una amenaza para EEUU durante décadas pero sostuvo que él es el único jefe de Estado en hacer algo al respecto: “Miren, durante 47 años, ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, y debieron haberlo hecho hace mucho tiempo”, recalcó.

“Habría sido mucho más fácil. No hay ningún presidente que quisiera hacerlo. Y, sin embargo, todos lo sabían”, insistió Trump al tiempo que avanzó en su confesión: “Hablé con cierto expresidente que me cae bien que dijo 'ojalá lo hubiera hecho’. Pero no lo hicieron. Yo lo estoy haciendo”.

Rishon Lezion Ataque Irán Israel Trump repitió que Irán fue una amenaza para EEUU durante décadas pero sostuvo que él es el único jefe de Estado en hacer algo contra el país persa.

Pero cuando le preguntaron con qué expresidente había hablado, Trump respondió: “No puedo decírselo. No quiero avergonzarlo. Sería muy malo para su carrera, aunque no tiene carrera”.

Acto seguido, representantes de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden aseguraron que actualmente los mandatarios no habían hablado con Trump. La última vez que los cuatro estuvieron juntos por última vez fue durante la investidura de Trump el 20 de enero de 2025, más de un año antes de la guerra.

En contra de la guerra con Irán, renunció el asesor antiterrorismo de Donald Trump

Joe Kent renunció a su cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos y aseguró que Irán “no representaba una amenaza inminente”, en una decisión que expone una fractura interna en la administración de Donald Trump en plena guerra de Medio Oriente.

El funcionario comunicó su salida este martes a través de un mensaje en X, donde confirmó: “Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy”. La publicación estuvo acompañada por una carta dirigida al propio Trump, en la que explica que no puede respaldar el rumbo del conflicto.

En el comunicado, Kent fue contundente al cuestionar la base de la ofensiva militar: Irán "no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió.