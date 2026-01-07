Venezuela confirmó que negocia con EEUU la venta de petróleo tras anuncio de Donald Trump

La estatal venezolana PDVSA anunció en un comunicado que está en tratativas con Chevron para comerciar barriles de crudo. El comunicado llega días después de la captura de Nicolás Maduro.

Apenas días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro y del anuncio de Donald Trump sobre la importación de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, la empresa estatal PDVSA confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de crudo.

Mediante un comunicado, la compañía venezolana dio a conocer que inició la conversación para concretar la comercialización de "volúmenes de petróleo" hacia el continente norteamericano "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial , con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", informaron.

La compañía estatal ratificó "su compromiso de continuar construyendo alianzas" que permita impulsar "el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano" y que, al mismo tiempo, contribuyan "a la estabilidad energética global".

Más temprano, en conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que "en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela" y agregó que "seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América".

"Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano", resumió Leavitt, quien sostuvo que la cantidad de barriles serán "a discreción del gobierno de Estados Unidos".

Donald Trump anunció que Venezuela la entregará a EEUU entre "30 y 50 millones de barriles de petróleo"

Este martes, días después de la intervención militar de EEUU sobre Venezuela, Trump anunció un principio de acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez que involucra los recursos naturales del país sudamericano: no habría inversión estadounidense en el petróleo venezolano, sino que implementarían una intermediación comercial.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense a través de su cuenta de Truth Social: "Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

Según precisó, "este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

"He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó.