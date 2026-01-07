Qué se sabe hasta ahora de los buques petroleros incautados por EEUU y vinculados a Venezuela

Se trata del Bella 1, registrado bajo bandera rusa e interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras que el M/T Sophia fue capturado en el Caribe sin incidentes.

EEUU confirmó que incautó dos buques petroleros , vinculados al régimen de Nicolás Maduro . El Bella 1 , ahora conocido como Marinera , registrado bajo bandera rusa, fue interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras que el M/T Sophia fue capturado en el Caribe sin incidentes.

De acuerdo a la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU , Kristi Noem , el Bella 1 llevaba semanas "intentando evadir a la Guardia Costera, cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la justicia".

"La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses. Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber", agregó.

Y también advirtió: " Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse . Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto".

El Ministerio de Exteriores de Rusia exigió hoy un "trato humano y digno" para los tripulantes del petrolero Marinera, interceptado este miércoles por la Guardia Costera de EEUU en el Atlántico Norte.

Por otro lado, el M/T Sophia navegaba sin bandera y realizaba actividades ilícitas en aguas internacionales del mar Caribe, está siendo escoltado por la Guardia Costera estadounidense hacia territorio de EEUU para su disposición final.

EEUU incautó otro buque petrolero conocido como M/T Sophia

la Guardia Costera de EEUU interceptó un buque petrolero sancionado, identificado como M/T Sophia, que operaba de manera ilícita en aguas internacionales del Caribe, informó el Comando Sur.

“El Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano”, se afirmó en el comunicado.

buque video Buque M/T Sophia.

EEUU incautó el buque petrolero ruso Bella 1: el video

Originalmente llamado Bella 1, el petrolero Marinera fue sancionado por EEUU en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques que transportaban petróleo ilícito. La Guardia Costera de EEUU intentó confiscar la nave el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.