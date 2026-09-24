Ocho intentos de suicidio en un portaaviones de EEUU muestran el dramático costo de la guerra con Irán

Se trata de un grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln, que permaneció en el mar durante seis meses. La cifra incluye a esa tripulación y marineros del ala aérea del portaviones, personal del grupo de ataque y escuadrón de destructores, entre otros.

Entre 6.000 y 7.000 elementos de la Marina de EEUU fueron desplegados como parte del grupo de ataque del Lincoln en aproximadamente media docena de barcos.

Ocho militares de la Marina de EEUU intentaron suicidarse durante un período de operaciones contra Irán . Los agentes habían sido asignados al grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln y durante el tiempo de la misión la instalación logró un récord moderno de permanencia en el mar.

El secretario interino de la Marina, Hung Cao , reveló la cifra a CNN y abarca a miembros de la tripulación de varios barcos que navegan juntos, incluido el portaviones. Anteriormente, la senadora Kirsten Gillibrand elevó una serie de preguntas sobre la moral y la salud mental de la tripulación mientras Cao señaló que ningún miembro del servicio se había quitado la vida durante el despliegue.

“Desde el inicio del despliegue del Lincoln, se produjo un total de ocho intentos de suicidio en todo el grupo de ataque”, escribió Cao a Gillibrand, demócrata y miembro de la Comisión de Servicios Armados del Senado , en una carta fechada el martes y detalló que esta cifra incluye a esa tripulación y marineros del ala aérea del portaviones, al personal del grupo de ataque y del escuadrón de destructores, a los destructores de escolta y a todos los escuadrones de aviación embarcados .

Entre 6.000 y 7.000 elementos de la Marina de EEUU fueron desplegados como parte del grupo de ataque del Lincoln en aproximadamente media docena de barcos ; el portaaviones permaneció fuera de puerto durante más de seis meses mientras realizaba un alto número de operaciones contra Irán.

“ Ocho intentos de suicidio es una cifra increíblemente alta”, sostuvo a CNN un funcionario militar estadounidense, señalando que los despliegues recientes de grupos de ataque de portaaviones habían registrado uno o dos casos al año. “La tensión de las operaciones de combate es mucho mayor que en los despliegues normales. Sin escalas en puerto, alertas constantes, etc”, agregó.

La cifra de intentos incluye a la tripulación del Lincoln y marineros del ala aérea del portaviones, entre otros.

El Lincoln se desplegó con diversos recursos de salud mental a bordo, incluidos cinco capellanes, un consejero de prevención integrada, un psicólogo, un trabajador social clínico, tres técnicos en salud conductual y un perro de apoyo para instalaciones expedicionarias, según la carta de Cao.

En su carta a Gillibrand, Cao también confirmó que un marinero asignado al ala aérea cayó por la borda a principios de agosto, pero fue “recuperado rápidamente” y atendido por el departamento médico del Lincoln.

“Además, un marinero intentó arrojarse por la borda en marzo y fue detenido por sus compañeros de tripulación. Ese marinero también recibió atención médica inmediata y posteriormente regresó a su puerto base”.

Irán eleva la amenaza contra EEUU y advirtió que la guerra podría llegar al Océano Índico

Irán advirtió este jueves que podría extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos lanza nuevos ataques contra su territorio, en una nueva escalada de las amenazas entre Teherán y Washington mientras las negociaciones para intentar poner fin al conflicto permanecen condicionadas por una serie de exigencias iraníes.

La advertencia fue realizada por Yahya Rahim Safavi, consejero del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, a través de un video difundido por la agencia de noticias Fars. Por primera vez, un funcionario de ese nivel incluyó explícitamente al océano Índico entre las zonas a las que podría ampliarse el enfrentamiento.

"Como el conflicto se ha propagado del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz al mar Rojo (con los hutíes) es posible que en respuesta a una eventual guerra, este frente se extienda aún más, hasta el océano Índico, o más allá", declaró Safavi.