"Resolución Absoluta": así fue el operativo de EEUU que terminó con la captura de Nicolás Maduro

La operación militar, seguida en tiempo real por Donald Trump, incluyó comandos de elite, apagones tácticos y un despliegue aéreo sin precedentes. En poco más de dos horas, el líder venezolano fue detenido en Caracas y trasladado a Nueva York.

Bajo el nombre clave “Resolución Absoluta” , las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una operación de extracción de alta complejidad que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas. El operativo, que se desarrolló en la madrugada venezolana, fue el resultado de varios meses de planificación y coordinación entre organismos de inteligencia y unidades militares de elite.

El presidente Donald Trump s iguió el desarrollo de la misión en tiempo real desde Estados Unidos. Según fuentes oficiales, el despliegue incluyó más de 150 aeronaves , comandos especializados y un operativo cibernético destinado a neutralizar sistemas clave en la capital venezolana.

De acuerdo con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, la CIA mantenía equipos en tierra desde agosto, encargados de monitorear de manera permanente los movimientos, rutinas y desplazamientos del mandatario venezolano. Esa información permitió definir el momento exacto del asalto.

La fase inicial de la operación comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, con ataques dirigidos contra el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota. En paralelo, se desactivaron defensas antiaéreas para permitir el ingreso de helicópteros MH-60 y MH-47 del regimiento conocido como “Night Stalkers”. Al mismo tiempo, un apagón táctico afectó zonas estratégicas de Caracas, con el objetivo de maximizar el factor sorpresa.

La irrupción final estuvo a cargo de comandos de la Delta Force , que avanzaron sobre el complejo donde se encontraban Maduro y Flores. Pese a algunos disparos recibidos durante el descenso de las aeronaves, las fuerzas estadounidenses respondieron con rapidez y aseguraron el perímetro. Según el reporte oficial, los detenidos no opusieron resistencia.

El operativo completo se extendió durante dos horas y 20 minutos. Las tropas arribaron al objetivo a las 2:01 y, antes de las 4:30, ya se encontraban fuera del espacio aéreo venezolano con los detenidos a bordo. Trump destacó posteriormente que no se registraron bajas entre los efectivos estadounidenses y calificó la misión como “un éxito total”.

Tras la extracción, Maduro y su esposa fueron trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima y, desde allí, enviados a Estados Unidos.

Captura de pantalla 2026-01-04 162105 La detención de Nicolás Maduro por funcionarios de la DEA

Traslado a Nueva York y cargos judiciales

El avión que trasladó a Maduro aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, al norte del estado de Nueva York. Tras el arribo, agentes federales tomaron custodia del detenido, quien fue trasladado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, donde permanece alojado a la espera de su primera comparecencia judicial.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene abierta desde 2020 una causa contra Maduro por cargos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y delitos vinculados al uso de armas. Según la acusación, el exmandatario encabezaba el denominado Cartel de los Soles, utilizando estructuras estatales para facilitar el envío de droga hacia Norteamérica.

Mientras Maduro era ingresado en prisión, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez encabezó un mensaje en cadena nacional en el que exigió su liberación y calificó la detención como una agresión externa ilegal. No obstante, Trump sostuvo que en las horas previas al operativo existieron contactos informales y señales de posible cooperación por parte de sectores del oficialismo.

Con la captura del líder chavista, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos asumirá de manera transitoria un rol de conducción en Venezuela, con el objetivo declarado de garantizar una transición institucional y avanzar en la reconstrucción de la infraestructura energética del país.