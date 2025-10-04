Donald Trump le advirtió a Hamás que "no tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan de paz en Gaza







Se trata de un plan de tregua, aceptado por el grupo palestino, tras la guerra con Israel. Además, descarta "cualquier resultado en el que Gaza siga representando una amenaza".

Donald Trum expresó su satisfacción por el hecho de que "Israel haya detenido temporalmente sus bombardeos". F24

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este sábado al grupo terrorista Hamás que "no tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan de paz para la liberación de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza a raíz de la guerra con Israel.

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja a Egipto para finalizar las conversaciones sobre las condiciones de la liberación de los rehenes, según anuncios oficiales de la Casa Blanca.

En un mensaje en su red social Truth, el mandatario expresó su satisfacción por el hecho de que "Israel haya detenido temporalmente sus bombardeos para dar la oportunidad de que la liberación de los rehenes y un acuerdo de paz se concreten".

Donald Trump le advirtió a Hamás que "no tolerará ningún retraso" Sin embargo, el ejército israelí anunció el sábado que continuaba sus operaciones en la Franja de Gaza, donde la Defensa Civil, bajo la autoridad de Hamás, reportó un "violento" bombardeo nocturno israelí que provocó seis muertos.

"Hamás debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas. No toleraré ningún retraso", añadió Trump, descartando también "cualquier resultado en el que Gaza siga representando una amenaza" para Israel.

Hamas 18.jpg "Hamás debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas", apuntó Trump. Directa Catalunia El viernes, el republicano instó a Israel a "cesar de inmediato el bombardeo de Gaza" para permitir la liberación de los rehenes, tras el anuncio del movimiento islamista palestino de que aceptaba su plan de paz. La Yihad Islámica Palestina respaldó a Hamás en medio de las negociaciones por el plan de paz de Donald Trump La Yihad Islámica Palestina respaldó este sábado la respuesta del grupo Hamás a un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza. Esta declaración está respaldada por Irán y fortalece las esperanzas de paz. El grupo, que es un aliado de línea dura de Hamás y que también retiene rehenes, apoyó la propuesta del presidente Donald Trump, que podría ayudar a allanar el camino para la liberación de los israelíes que siguen retenidos por ambas partes.