Donald Trump pidió el apoyo de los evangélicos en las elecciones de EEUU

"Los evangélicos y cristianos no votan tanto como deberían", expresó el candidato republicano en un hotel de Washington ante cientos de asistentes a la conferencia de la coalición Fe y Libertad. "Van a la iglesia cada domingo pero no votan. Y tenemos que asegurarnos de que voten esta vez, porque solo tienen que hacerlo esta vez", urgió. "Dentro de cuatro años no tienen que votar, ¿ok? En cuatro años no voten, no me importa", concluyó, provocando risas entre el público.