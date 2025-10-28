Donald Trump arremetió contra Jerome Powell a pocos meses de dejar la Fed







El republicano se refirió al mandato de Powell, a menos de un año de tener que dejar su cargo. Lo dijo en japón en el marco de una gira por Asia.

El republicano habló desde Tokio durante su viaje de una semana a Asia.

El presidente de EEUU, Donald Trump, arremetió este martes contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dijo que había una larga lista de personas que podrían hacerse cargo del ente a partir de su partida.

Este martes comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed. Tras la conclusión del cónclave mañana, se conocerá si el banco central norteamericano volverá a reducir la tasa en 25 puntos básicos, algo descontado por el mercado.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, mantuvieron el lunes una conversación telefónica centrada en los preparativos de la reunión bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping que tendrá lugar el jueves en la ciudad surcoreana de Busan, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Reserva Federal EEUU.jpg Trump señaló que el Presidente de la Fed "es un incompetente". Donald Trump otra vez contra Jerome Powell Trump se encuentra de gira por Asia y este martes habló ante líderes empresariales en una cena en Tokio (horario local). Allí se pronunció sobre la Fed y Powell.





El mandato del presidente de la Reserva termina en mayo de 2026 y Trump tiene presente este dato. Así, señaló: "Tenemos un jefe de la Fed incompetente... tenemos a un mal presidente de la Fed, pero dentro de unos meses dejará el cargo y tendremos a alguien nuevo".

Luego de los elogios a Javier Milei, Donald Trump llegó a Japón para reunirse con Sanae Takaichi Luego de felicitar a Javier Milei por su "victoria aplastante", Donald Trump llegó a Japón este lunes, con el objetivo de reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y con el emperador Naruhito. Además, pronunciará un discurso en el portaaviones USS George Washington y firmará acuerdos sobre minerales críticos y construcción naval. Su reunión con el emperador se convertiría en el segundo encuentro entre ambos jefes de Estado desde mayo de 2019, cuando Trump se convirtió en el primer dignatario extranjero en visitar al entonces recién entronizado emperador. A este cronograma, le seguirá una reunión el martes por la mañana con Sanae Takaichi, la primera mujer en liderar el país asiático, que se espera esté dominada por el comercio. Días antes de iniciar su gira, Trump elogió a Takaichi: "He oído cosas maravillosas sobre ella“. La estancia del presidente estadounidense en el país asiático se extenderá hasta este miércoles.