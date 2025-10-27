Donald Trump habló de una posible reelección, pero sus estudios médicos abren preguntas sobre su salud

El presidente de EEUU declaró sobre su salud, una eventual candidatura para 2028 y dejó lugar para hablar de la victoria electoral de Javier Milei y LLA.

El presidente de EEUU Donald Trump dió una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial, y declaró sobre una relección en 2028, su salud y felicitó a Javier Milei por su triunfo electoral en Argentina.

El presidente de EEUU Donald Trump , descartó este lunes, la posibilidad de presentarse a la vicepresidencia en 2028 para esquivar a la constitución estadounidense. Además, reveló que se sometió a una resonancia magnética a principios de este mes, y le dedicó unas palabras a Javier Milei, al decir que “no solo ganó, sino que ganó por mucho”

Trump llegó este lunes a Tokyo, a bordo del Air Force One , y dio una de sus clásicas y esporádicas conferencias de prensa, con aún el ruido del motor del avión sonando. Allí, el presidente de EEUU explicó que podría buscar una reelección como vicepresidente y que el presidente que lo acompañe, renuncie inmediatamente después de una posible victoria “Se me permitiría hacerlo ", comenzó. Aunque luego, explicó el por qué no lo hará: “Yo no lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. Sí, lo descartaría porque es demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado ingenioso. No estaría bien ”. Los comentarios fueron los más recientes de Trump sobre el tema, que ha bromeado en declaraciones públicas y con gorras de “Trump 2028” que reparte en la Casa Blanca.

Nadie puede ser elegido a la presidencia de Estados Unidos por tercera vez , según la 22ª Enmienda de la Constitución estadounidense.

Al hablar sobre su salud, Trump ofreció un pequeño detalle nuevo sobre las pruebas que el médico de la Casa Blanca, Sean P. Barbabella, dijo que el presidente había recibido durante una reciente visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

La hinchazón en las manos de Trump ha sido objeto de especulaciones.

Trump es la persona de mayor edad en ser elegida presidente, a los 79 años, y tendría 82 al final de su segundo mandato, en 2028. Por ello, s us críticos han especulado sobre su salud en los últimos meses.

“Sí, me hice una resonancia magnética. Fue perfecta”, dijo Trump a bordo del Air Force One el lunes. “Les di los resultados completos”. Sin embargo, la resonancia no figuraba entre los estudios que se había hecho en su segundo chequeo médico del año.

Cuando se le preguntó por qué se había hecho una resonancia magnética, el presidente respondió: “Podrían preguntarles a los médicos”. No dando ningún detalle al respecto.

Las palabras de Trump tras la victoria electoral de Javier Milei

image Javier Milei con Donald Trump, semanas atrás.

Luego de un triunfo importantísimo para el oficialismo en las elecciones legislativas el pasado domingo, Trump habló sobre Javier Milei y el gobierno argentino: "Le di un respaldo, un fuerte respaldo. Fue realmente inesperado tener una victoria así. Algunas personas pensaron que sería difícil ganar, y no solo ganó sino que lo hizo por mucho", agregó el republicano.

Posteriormente, celebró: "Argentina tuvo un gran logro y le doy a Scott - Bessent-, a James y a Marco -Rubio- mucho crédito por esto, porque nos estamos aliando con muchos países de América del Sur"

"Estamos enfocados en América del Sur y estamos teniendo un fuerte manejo allí de muchas maneras, incluido el hecho de que no queremos sus drogas entrando a nuestro país", sentenció.