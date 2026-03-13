Donald Trump se dijo "honrado" de matar a los líderes de Irán tras dos semanas de guerra

Trump aseguró que están destruyendo "por completo" el régimen iraní. En esa línea, sostuvo que EEUU posee una "potencia de fuego sin precedentes" y "tiempo de sobra".

El presidente estadounidense Donald Trump calificó a los líderes de Irán de "escoria desquiciada" y expresó que sería un gran honor para él matarlos, mientras la guerra en Medio Oriente se acerca a las dos semanas para este sábado.

El conflicto, que comenzó con los ataques conjuntos israelíes y estadounidenses en Irán a finales de febrero, causó la muerte de más de 2.000 personas, incluida la del entonces líder supremo Alí Jamenei, a la par de sacudir los mercados energéticos.

En una publicación en redes sociales en la madrugada de este viernes, Trump afirmó que EEUU estaba "destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán": "Tenemos una potencia de fuego sin precedentes, munición ilimitada y tiempo de sobra; ya verán lo que les sucede hoy a estos desquiciados", amplió.

" Han estado matando a gente inocente por todo el mundo durante 47 años , y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando. ¡Qué gran honor es hacerlo!", recalcó.

Por su parte, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei , prometió en sus primeras declaraciones el jueves mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz , punto clave para el suministro de energía, e instó a los países vecinos a cerrar las bases estadounidenses en su territorio o arriesgarse a que Irán los ataque.

trump iran "Han estado matando a gente inocente por todo el mundo durante 47 años", subrayó el mandatario. Truth Social

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ofreció su primera rueda de prensa este jueves desde el comienzo de los ataques junto a su aliado EEUU y sostuvo: "Estamos creando las condiciones óptimas para derrocar al régimen, no puedo asegurarles que el pueblo lo derroque porque un régimen se derroca desde dentro".

A su vez, agregó que, de todos modos, "definitivamente podemos ayudar y estamos ayudando". Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este viernes un nuevo alcance sobre varios puntos de Irán, entre ellos:

Shiraz (sur) : allí dieron contra una instalación subterránea "para el almacenamiento y la producción de misiles balísticos";

: allí dieron contra una instalación subterránea "para el almacenamiento y la producción de misiles balísticos"; Teherán : una base central de la "matriz de defensa aérea y varios sitios de producción de armas, sistemas de defensa aérea y componentes de misiles balísticos";

: una base central de la "matriz de defensa aérea y varios sitios de producción de armas, sistemas de defensa aérea y componentes de misiles balísticos"; Ahvaz (oeste): centros de mando, "incluido el cuerpo terrestre del CGRI y un centro de mando central de las fuerzas de seguridad interna";

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2032378568659828842&partner=&hide_thread=false LOS ALCANCES CONTRA EL RÉGIMEN TERRORISTA IRANÍ CONTINÚAN



Shiraz, sur de Irán:

Una instalación subterránea para el almacenamiento y la producción de misiles balísticos.



Teherán:

Una base central de la matriz de defensa aérea y varios sitios de producción de armas,… pic.twitter.com/0IpRhFNUF8 — FDI (@FDIonline) March 13, 2026

Mojtaba Jameneí aseguró que seguirá cerrado el estrecho de Ormuz y amenazó a EEUU: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, pronunció este jueves su primer discurso desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí. En un mensaje desafiante, prometió vengar a los “mártires” iraníes, llamó a la unidad nacional y advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

El mensaje fue difundido por la televisión estatal iraní y marca la primera aparición pública del nuevo líder desde su designación el fin de semana, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Durante su intervención, Jameneí adoptó un tono duro frente a Washington y sus aliados en la región.

En su discurso, Jameneí prometió continuar con las represalias militares contra Estados Unidos y reiteró que Irán no retrocederá frente a la ofensiva militar que enfrenta. “Vengaremos la sangre de nuestros mártires”, afirmó el ayatolá en el mensaje televisado, en el que también hizo un llamado a la unidad entre los iraníes frente al conflicto.