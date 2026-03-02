La embajada de EEUU en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes y piden a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente

El edificio sufrió daños menores y no hubo víctimas fatales tras el impacto de dos drones en Riad y se activó una alerta para ciudadanos estadounidenses. Trump alertó: "Pronto conocerán la respuesta".

Atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con dos drones iraníes durante la madrugada del martes en Riad , según confirmó el Ministerio de Defensa del país árabe . El episodio dejó un incendio limitado y daños materiales menores , sin heridos ni víctimas fatales.

El incidente ocurrió en el barrio diplomático de la capital saudí y fue confirmado oficialmente por las autoridades locales. Pese a las detonaciones reportadas por testigos y a las columnas de humo visibles en la zona , fuentes cercanas al caso indicaron a CNN que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

Según reportes citados por Reuters y Axios, el episodio se inscribe en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo, en represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos y Israel sobre territorio iraní.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en declaraciones a Newsnation: “ Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Tras el ataque, la seguridad en Riad quedó bajo un esquema de vigilancia reforzada entre fuerzas locales y destacamentos estadounidenses, mientras las legaciones extranjeras fueron puestas en estado de máxima alerta ante la posibilidad de nuevas incursiones aéreas sobre zonas residenciales o gubernamentales.

Luego del atentado, la embajada estadounidense en Riad emitió una alerta de seguridad urgente para todos sus ciudadanos en territorio saudita y recomendó que “permanezcan resguardados y eviten desplazamientos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAinKSA/status/2028628404103221745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028628404103221745%7Ctwgr%5Eefcc94d77ef947fd99adf156058b63d1449ca414%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fexplosion-e-incendio-en-la-embajada-de-los-estados-unidos-en-riad-la-capital-de-arabia-saudi-nid02032026%2F&partner=&hide_thread=false Subject: Security Alert - Shelter in Place - U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)



Location: Saudi Arabia



Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

EEUU pidió a sus ciudadanos que abandonaran 14 países de Medio Oriente por la escalada con Irán

El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen de inmediato 14 países y territorios de Medio Oriente por "graves riesgos" para su seguridad, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según informó la cartera diplomática estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales, la recomendación es "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad".

La advertencia alcanza a los siguientes países y territorios de la región:

Bahréin

Kuwait

Egipto

Líbano

Irán

Omán

Irak

Catar

Israel

Cisjordania

Gaza

Arabia Saudita

Siria

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

De acuerdo con la comunicación oficial, Irán respondió a la ofensiva denominada Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente.

En paralelo, se registraron situaciones de extrema tensión frente a sedes diplomáticas. En Irak, por ejemplo, se produjeron intentos de ataque contra la embajada estadounidense, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad locales.

Además, varias embajadas de Estados Unidos en los países alcanzados por la advertencia ya difundieron mensajes específicos de evacuación para sus ciudadanos.

En el caso del Líbano, la sede diplomática estadounidense instó a los norteamericanos a abandonar el país "ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles", al advertir que la situación de seguridad "es inestable e impredecible".

Noticia en desarrollo.-