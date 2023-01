Ex ejecutivo de Donald Trump condenado por fraude y evasión fiscal

trump.jpg Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Muy cercano al expresidente Donald Trump, Weisselberg se había declarado culpable de 15 cargos de fraude y evasión fiscal por un monto de u$s1,76 millones de ingresos percibidos y no declarados entre 2005 y 2021. La empresa familiar de los Trump también fue declarada culpable por este fraude financiero.

Según la prensa estadounidense, Weisselberg, de 75 años, purgará una pena efectiva de 100 días en el penal Rikers Island en Nueva York. Weisselberg ya ha pagado más de 2 millones de dólares en impuestos y multas como parte del acuerdo alcanzado con la justicia al declararse culpable y evitar así varios años de cárcel.

trump4.jpg

En tanto, se espera que la condena a la Trump Organization, que opera campos de golf, hoteles de lujo y propiedades inmobiliarias, se de a conocer el viernes. La justicia sentó en el banquillo al ex directivo de la empresa familiar y a la misma empresa por erigir un sistema de declaraciones contables falsas destinadas a esconder durante años al fisco retribuciones en especial a algunos ejecutivos y en particular a Allen Weisselberg, uno de los testigos clave del juicio.

El ejecutivo, que fue "uno de los principales beneficiarios del sistema, recibió unos u$S1,76 millones de remuneraciones no declaradas, entre ellas el pago del alquiler de un apartamento de lujo en Manhattan, servicios, gastos de estacionamiento, vehículos Mercedes Benz para él y su esposa, muebles, dinero para vacaciones personales y el pago de la escolarización de sus nietos en una escuela privada", según la fiscalía de Manhattan. "Las sociedades no declararon estos ingresos a las autoridades fiscales, no hicieron las retenciones de impuestos ni pagaron las cotizaciones de salud sobre estos ingresos", dijo la fiscalía.