La novia del hijo de Trump dio positivo por Covid-19

Pieza clave en la campaña para la reelección del presidente, Guilfoyle no presentó hasta el momento síntomas de la enfermedad, pero está aislada.

La mujer debía participar en las celebraciones del 4 de julio en Mount Rushmore, en Dakota del Sur, pero al arribar recibió el resultado de su test y no pudo participar del espectáculo pirotécnico preparado para la ocasión.

Guilfoyle había viajado en forma particular y no en el Air Force One junto al mandatario estadounidense y como precaución volverá a Washington en auto -junto a Trump Jr.- por la costa oriental, en un viaje de unos 2.624 kilómetros.

El contagio de la novia del hijo del presidente reactiva los temores sobre los riesgos a los cuales Donald Trump está expuesto. Guilfoyle, la tercera persona cercana a Trump en resultar positivo, había participado en el mitin del mandatario en Tusla el mes pasado.

El acto de Tusla desató numerosos casos de coronavirus en el entorno del presidente, desde los agentes del Servicio Secreto al personal de su campaña electoral y el ex candidato republicano a la presidencia, Herman Cain, debió ser internado tras asistir y dar positivo.