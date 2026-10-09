Dramático aluvión arrastró autos y un colectivo en Santiago de Chile tras lluvias récord

El barro y el agua avanzaron sobre calles, centros de salud y establecimientos educativos de Las Condes. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia ante el riesgo de nuevas crecidas en sectores cercanos a la cordillera.

Las intensas precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana de Chile provocaron este jueves un aluvión en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes , al este de Santiago. La corriente, cargada de agua, barro y piedras, descendió por distintas calles y arrastró vehículos particulares y un autobús del transporte público.

La emergencia se produjo en una zona precordillerana, donde las lluvias pueden activar cauces naturales que permanecen secos durante buena parte del año . Entre las áreas más afectadas estuvieron las calles General Blanche y Quebrada Honda, además de la avenida La Plaza Sur.

Carabineros detectó alrededor de las 17 el avance de un gran torrente por General Blanche. En una primera evaluación, la policía señaló que el episodio podría haberse originado por el desborde de un canal en Francisco Bulnes Correa. Sin embargo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) vinculó el fenómeno con las precipitaciones y la activación de quebradas de montaña.

Las imágenes registradas por testigos mostraron la fuerza del caudal, que desplazó vehículos y alcanzó sectores urbanos. Un colectivo del sistema Red fue arrastrado por el agua mientras llevaba pasajeros . En videos difundidos durante la jornada se observa a varias personas sobre el techo de la unidad. Hasta el momento de los primeros reportes, no se había informado oficialmente cuál era su estado.

El aluvión también ingresó en edificios e instalaciones de la zona. Entre los lugares afectados se encontraban la Clínica UC Christus, la Clínica Universidad de los Andes y la sede de Duoc UC , además de un supermercado.

Durante las primeras horas circularon reportes sobre estudiantes que habrían quedado atrapados en un auditorio del establecimiento educativo, aunque esa información no había sido confirmada oficialmente.

Frente a la magnitud del episodio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento general de sus 22 compañías. La Municipalidad de Las Condes, por su parte, pidió evitar varios sectores, entre ellos Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

La Universidad de los Andes restringió los ingresos y las salidas de su campus mientras persistiera la situación de riesgo. En paralelo, las autoridades evaluaban nuevas medidas de prevención y la posibilidad de emitir una alerta SAE, el sistema de mensajes de emergencia que permite advertir a la población a través de teléfonos celulares.

El delegado presidencial Germán Codina informó que solicitó al Ministerio de Obras Públicas el envío de maquinaria para trabajar en el área afectada. Senapred no había dispuesto una evacuación general hasta ese momento, aunque pidió a los vecinos mantenerse atentos a las instrucciones oficiales.

Octubre registró lluvias históricas en la capital chilena

El episodio se produjo después de varios días de precipitaciones excepcionales. Según los registros citados por medios chilenos, los 52 milímetros de lluvia caídos el martes 6 de octubre constituyeron el mayor registro diario para ese mes en Santiago en más de un siglo.

En apenas una semana se habían acumulado 74 milímetros, una cifra que convirtió a octubre de 2026 en el mes más lluvioso de la serie histórica para ese período, por encima de los 65 milímetros registrados en 1987.

Los pronósticos meteorológicos ya habían advertido sobre la posibilidad de que algunas áreas cordilleranas superaran los 100 milímetros de precipitación. Ese volumen podía favorecer el desborde de cauces, la activación de quebradas y los desplazamientos de barro y material rocoso.

Las Condes había registrado señales de alerta durante los días anteriores. Entre el martes y el miércoles, una importante cantidad de agua y sedimentos descendió por Quebrada Honda, lo que obligó a los equipos municipales a retirar barro de las calles. También hubo viviendas afectadas y Senapred reportó un aumento del caudal en las quebradas Honda y Apoquindo.

La ubicación de la comuna, rodeada de cerros y cauces de montaña, la expone de manera recurrente a este tipo de episodios durante los sistemas frontales. La intensidad de las lluvias volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los barrios construidos al pie de la cordillera.

El temporal se suma a otras emergencias registradas en Chile durante este año. En julio, otro sistema frontal dejó 13 personas fallecidas y siete desaparecidas, además de 2.281 damnificados, principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío, según el balance difundido entonces por Senapred.