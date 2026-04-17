Renunció el director interino del ICE que encabezó las detenciones de migrantes en EEUU

Se trata de Todd Lyons, quien asumió en marzo de 2025. Cuando ingresó, la agencia estaba en plena expansión y bajo su gestión incorporó nuevos agentes a gran escala y ordenó el despliegue de redadas en ciudades de todo EEUU.

El 2025 fue el año con mayor cantidad de redadas de ICE desde 2004 y cerca del 75% de las cuales no tenía antecedentes penales.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE , por sus siglas en inglés) Todd Lyons renunció y dejará el cargo el 31 de mayo de 2026. Fue el principal responsable de la política de detenciones masivas de la administración de Donald Trump , desde su asunción en marzo de 2025. Su gestión estuvo marcada por un aumento sin precedentes en las redadas, múltiples disputas judiciales y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis.

La confirmación la dio el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien elogió su gestión y anunció su pase al sector privado. En un comunicado, Mullin describió a Lyons como un gran líder de ICE y agradeció su trabajo. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson , lo calificó de “patriota americano que hizo más seguro al país”.

Fox News informó que, en su carta de renuncia, Lyons señaló que quiere pasar más tiempo con su familia y que sus hijos atraviesan “un momento decisivo en sus vidas”. Sin embargo, no se sabe aún quién lo reemplazará. Lyons asumió la conducción de ICE cuando la agencia ya estaba en plena expansión y bajo su gestión incorporó nuevos agentes a gran escala, a la par de desplegar redadas en ciudades de todo EEUU.

Lyons asumió la conducción de ICE cuando la agencia ya estaba en plena expansión y bajo su gestión incorporó nuevos agentes a gran escala.

En enero de 2026, dos ciudadanos estadounidenses murieron baleados por agentes federales durante operativos en Minneapolis . Los incidentes generaron protestas masivas y cuestionamientos legislativos, mientras Lyons defendió ante el Congreso las tácticas utilizadas y afirmó que los agentes no serían intimidados, de acuerdo con reportes de PBS NewsHour y WBUR .

Además, un juez federal de Minnesota lo citó a comparecer personalmente ante el tribunal en enero de 2026 por incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con audiencias de fianza para personas detenidas.

El 2025 fue el año con mayor cantidad de redadas de ICE desde 2004. En diciembre, la agencia mantenía bajo custodia a más de 68.000 personas en centros de detención, cerca del 75% de las cuales no tenía antecedentes penales. La administración Trump deberá definir quién conducirá ICE a partir del 1° de junio, en un momento en que la agencia mantiene operativos activos en múltiples ciudades y enfrenta decenas de causas judiciales en curso.

EEUU: ICE prevé invertir cerca de u$s40.000 millones en centros de detención

La policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) planea destinar cerca de u$s40.000 millones para adquirir y convertir en centros de detención de migrantes más de una veintena de edificios existentes, según documentos publicados por una gobernadora estadounidense.

En un documento titulado "Proyecto de reorganización de la detención", con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ICE presenta un nuevo "modelo" basado en "la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran tamaño y 16 sitios de procesamiento".

Los primeros están previstos para entre 7.000 y 10.000 personas y los segundos para internar de 1.000 a 1.500 personas, se precisa en el documento. También, se menciona "la adquisición de diez instalaciones listas para usar" donde el ICE "ya opera".