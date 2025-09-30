Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca a días de las elecciones legislativas

El Presidente concretará el encuentro con su par norteamericano el próximo 14 de octubre, luego del auxilio financiero anunciado en su último viaje a ese país.

El presidente Javier Milei confirmó un encuentro de alto nivel con su par de los Estados Unidos , Donald J. Trump . Con un tuit que simplemente decía " REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin. ", el mandatario adelantó la noticia que minutos después fue oficializada por la Cancillería argentina.

La visita se concretará el próximo 14 de octubre en Washington D.C., en un gesto que busca sellar la "excelente relación bilateral" y la sintonía política entre ambos líderes, y se producirá 12 días antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados…

En febrero, durante un encuentro que tuvieron en una cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Trump lo invitó a Milei a una visita oficial a la Casa Blanca. En tanto, el martes de la semana pasada, en una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, ambos líderes mantuvieron un encuentro y Trump le manifestó un “completo y total respaldo para la reelección como presidente” . Además, lo calificó “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina” , y resaltó que “hizo un trabajo fantástico”.

Luego de esa reunión, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que negociaba un swap por u$s 20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y que estaba listo para comprar bonos argentinos en dólares .

Un encuentro para "fortalecer la asociación estratégica"

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que Milei "tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump".

"Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos", destacó la Cancillería.

El comunicado oficial también reveló un detalle que subraya la importancia que la administración estadounidense le otorga a la visita: "El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.".

Este gesto diplomático, reservado para los aliados más cercanos, refuerza la sintonía entre ambos gobiernos y anticipa una agenda de trabajo enfocada en consolidar los lazos políticos y económicos entre Argentina y Estados Unidos.