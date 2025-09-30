Uno a uno, cuáles son los puntos del acuerdo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu para terminar el conflicto en Gaza

El acuerdo de paz cuenta con 21 puntos clave.

El programa presentado por Washington incluye un conjunto de medidas escalonadas:

Gaza deberá convertirse en una zona libre de terrorismo y dejar de ser una amenaza para Israel.

Reconstrucción de Gaza en beneficio de sus habitantes.

Alto el fuego inmediato y repliegue progresivo de las tropas israelíes para facilitar la liberación de los rehenes.

Liberación en 72 horas de todos los cautivos de Hamas, tanto vivos como fallecidos.

Israel excarcelará a 250 palestinos condenados a perpetua y a 1700 detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

Hamas deberá desarmarse y comprometerse a una convivencia pacífica.

Envío de ayuda humanitaria bajo supervisión de Naciones Unidas, sin interferencias.

Gaza será administrada en primera instancia por un comité tecnocrático controlado por una “Junta de la Paz” internacional, liderada por Trump e integrada también por el ex primer ministro británico Tony Blair. Luego, una Autoridad Palestina reformada asumirá el control.

Creación de un plan de desarrollo económico y una zona económica especial para atraer inversiones.

Garantía de que no habrá desplazamientos forzosos, respetando el derecho de retorno para quienes decidan marcharse voluntariamente.

Hamas y otras facciones no podrán gobernar Gaza “ni directa, ni indirectamente”, quedando la Franja desmilitarizada bajo control internacional.

Países vecinos asumirán la responsabilidad de asegurar que Gaza no represente una amenaza para sus ciudadanos.

Despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), con apoyo de Estados Unidos y socios árabes, encargada de entrenar fuerzas policiales palestinas y controlar fronteras junto a Egipto e Israel.

Israel no ocupará ni anexará Gaza; se retirará gradualmente y mantendrá un perímetro de seguridad si fuera necesario.

En caso de rechazo de Hamas, las disposiciones se aplicarán en las zonas que Israel haya transferido a la ISF como “libres de terrorismo”.

Impulso de un diálogo interreligioso para promover la convivencia entre palestinos e israelíes.