30 de septiembre 2025 - 10:13

Uno a uno, cuáles son los puntos del acuerdo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu para terminar el conflicto en Gaza

Los mandatarios de Israel y EEUU se reunieron para establecer un pacto para la paz en Medio Oriente. Allí se diagramaron alrededor de 21 ejes.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu pactaron un acuerdo por Gaza.

NBC
Informate más

La iniciativa contempla el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de rehenes y la retirada “por etapas” de las fuerzas israelíes de la Franja, siempre que las condiciones sean respetadas.

Además, Estados Unidos se comprometió a promover un diálogo entre Israel y Hamas que permita “una coexistencia pacífica”.

En definitiva, rl plan de paz establece que el país comandado pro el magnate republicano será garante de un proceso de negociación entre Israel y Palestina, con el fin de acordar un marco político que haga posible la coexistencia pacífica y la prosperidad en la región.

donadl trump y benjamin netanyahu.jpg
El acuerdo de paz cuenta con 21 puntos clave.

Punto por punto, el acuerdo entre EEUU e Israel

El programa presentado por Washington incluye un conjunto de medidas escalonadas:

  • Gaza deberá convertirse en una zona libre de terrorismo y dejar de ser una amenaza para Israel.

  • Reconstrucción de Gaza en beneficio de sus habitantes.

  • Alto el fuego inmediato y repliegue progresivo de las tropas israelíes para facilitar la liberación de los rehenes.

  • Liberación en 72 horas de todos los cautivos de Hamas, tanto vivos como fallecidos.

  • Israel excarcelará a 250 palestinos condenados a perpetua y a 1700 detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

  • Hamas deberá desarmarse y comprometerse a una convivencia pacífica.

  • Envío de ayuda humanitaria bajo supervisión de Naciones Unidas, sin interferencias.

  • Gaza será administrada en primera instancia por un comité tecnocrático controlado por una “Junta de la Paz” internacional, liderada por Trump e integrada también por el ex primer ministro británico Tony Blair. Luego, una Autoridad Palestina reformada asumirá el control.

  • Creación de un plan de desarrollo económico y una zona económica especial para atraer inversiones.

  • Garantía de que no habrá desplazamientos forzosos, respetando el derecho de retorno para quienes decidan marcharse voluntariamente.

  • Hamas y otras facciones no podrán gobernar Gaza “ni directa, ni indirectamente”, quedando la Franja desmilitarizada bajo control internacional.

  • Países vecinos asumirán la responsabilidad de asegurar que Gaza no represente una amenaza para sus ciudadanos.

  • Despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), con apoyo de Estados Unidos y socios árabes, encargada de entrenar fuerzas policiales palestinas y controlar fronteras junto a Egipto e Israel.

  • Israel no ocupará ni anexará Gaza; se retirará gradualmente y mantendrá un perímetro de seguridad si fuera necesario.

  • En caso de rechazo de Hamas, las disposiciones se aplicarán en las zonas que Israel haya transferido a la ISF como “libres de terrorismo”.

  • Impulso de un diálogo interreligioso para promover la convivencia entre palestinos e israelíes.

  • Conforme avancen las reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la eventual creación de un Estado palestino.

Expectativa por la liberación de rehenes

Las familias de los secuestrados por Hamas presionan para que la reunión traiga resultados inmediatos. Piden a Trump que obligue a Netanyahu a aceptar un acuerdo si es necesario, temiendo que la ofensiva militar israelí ponga en peligro a los cautivos que siguen con vida.

La cumbre en Washington podría definir el futuro inmediato del conflicto. Para expertos como Eytan Gilboa, el primer ministro israelí deberá elegir entre complacer a su aliado Trump o a su propia coalición, un dilema que marcará su destino político.

