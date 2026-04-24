De cuánto es la fortuna de Tim Cook, tras dejar la dirección de Apple

Fue el CEO más importante de la empresa, estuvo más de 10 años, ganó millones y llevó a la marca a lo más alto del mundo tecnológico.

Fue el CEO más exitoso de Apple y la llevó a lo más alto del mundo.

Tim Cook es uno de los ejecutivos más influyentes del mundo tecnológico conocido por haber sido el director ejecutivo de Apple durante más de una década. Bajo su liderazgo, la compañía se consolidó como una de las más valiosas del planeta, alcanzando cifras récord de miles de millones en el mercado global.

Tras anunciar que dejará su cargo como CEO en 2026, Cook vuelve a estar en el centro de la escena, no solo por su legado empresarial, sino también por su enorme patrimonio personal. A diferencia de otros líderes tecnológicos fundadores, su fortuna proviene principalmente de su rol como ejecutivo y de su participación accionaria en la empresa.

Tim Cook nació en Estados Unidos y desarrolló una sólida carrera en el ámbito de la ingeniería industrial y la gestión empresarial. Antes de alcanzar notoriedad global, trabajó durante más de una década en IBM, donde adquirió experiencia en operaciones y logística.

Posteriormente, pasó por empresas como Compaq, lo que le permitió consolidar su perfil como especialista en cadenas de suministro y eficiencia operativa. Su capacidad para optimizar procesos lo convirtió en un ejecutivo muy valorado dentro del sector tecnológico.

Su salto definitivo llegó en 1998, cuando se incorporó a Apple, donde comenzó a ganar reconocimiento por su rol estratégico en la reestructuración de la compañía y en la mejora de su funcionamiento interno.

Cómo fue su paso por Apple y a cuánto elevó la empresa

Cook asumió como CEO de Apple en 2011, tras la salida de Steve Jobs. En ese momento, la empresa ya era un gigante tecnológico, pero su gestión la llevó a una escala aún mayor. Durante su mandato, Apple pasó de tener una valuación cercana a los 350 mil millones de dólares a alcanzar alrededor de 4 billones.

Además, impulsó el crecimiento de nuevas líneas de negocio, como los servicios digitales y los dispositivos wearables, al tiempo que consolidó el ecosistema de productos de la compañía. Su liderazgo se caracterizó por una fuerte orientación a la eficiencia, la expansión global y la generación de valor para los accionistas, lo que convirtió a Apple en una de las empresas más rentables de la historia.

Tim Cook Su desempeño como CEO de Apple hizo crecer a la empresa como nunca antes. Imagen: Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio de Tim Cook

En cuanto a su patrimonio personal, las estimaciones varían según la fuente, pero coinciden en que se trata de una fortuna multimillonaria. Su riqueza se calcula en torno a los 2.200 millones de dólares. Sin embargo, otras estimaciones más recientes sitúan su fortuna entre 2.5 y 2.9 mil millones de dólares en 2026, impulsada principalmente por sus acciones en Apple y sus ingresos como CEO.

Más allá de la cifra exacta, Cook representa un caso particular dentro del mundo tecnológico: no es fundador, pero logró construir una riqueza extraordinaria a partir de su gestión. Su salida de la dirección de Apple marca el cierre de una etapa en la que combinó liderazgo empresarial con una de las trayectorias económicas más exitosas entre los ejecutivos modernos.