EEUU retira el portaaviones más grande del mundo de Medio Oriente + Seguir en









El USS Gerald R. Ford deja el Mar Rojo para reparaciones en Creta, tras meses de operación y problemas que desgastaron a la tripulación.

El incendio a bordo duró horas, dejó heridos y afectó áreas clave del buque, que ahora será reacondicionado en Creta.

EEUU está retirando de Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, durante la tarde de este miércoles. La embarcación militar pasó sin escalas del mar caribeño de Venezuela al Mar Rojo, lo que provocó un desgaste enorme en sus tripulantes. Además, durante varios días había sufrido un fuerte incendio que dejó sin camas a los marineros estadounidenses, entre otros problemas que hacían muy difícil la estancia en el barco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, el Gerald R. Ford se dirige a la isla griega de Creta, para reabastecerse y arreglar sus fuertes averías. Hace un mes, se habían viralizado algunos videos que presuntamente venían desde adentro del portaaviones. Allí, se observaba como las cisternas se habían roto y las aguas residuales circulaban por el suelo de los baños del portaaviones.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue un incendio de más de 30 horas. El fuego se inició el 12 de marzo en el área principal de lavandería del buque, mientras operaba en el Mar Rojo como parte de los ataques contra Irán. Según comunicaciones militares, el Gerald Ford notificó sobre la candela y aclaró que el fuego no fue iniciado por ataques enemigos, que no afectó la planta de propulsión, por lo que el buque militare está “plenamente operativo”.

El fuego que duró más de 30 horas, significó la perdida de su cama para más de 600 marineros. Además, más de la mitad de los tripulantes no pudieron lavar sus prendas desde el hecho, sumado a que muchos habrían inhalado el humo del incendio.

Algunas características del portaaviones más grande del mundo portaaviones gerald ford.jpg Ford entró en servicio en 2017 y es el portaaviones más nuevo de EEUU y el más grande del mundo, con más de 5.000 marineros a bordo. Además, se encuentra operativo desde hace 9 meses, primero como parte de las operaciones del Comando Sur de EEUU, en Venezuela, y ahora, junto al Comando Central para atacar Irán.