EEUU: una jueza bloqueó de forma permanente una reforma electoral impulsada por Donald Trump

La magistrada federal Denise Casper consideró que el presidente intentó avanzar sobre atribuciones que corresponden a los estados y al Congreso. El fallo frena medidas como la exigencia de acreditar la ciudadanía para registrarse como votante.

La Justicia volvió a poner límites a los intentos de Donald Trump por modificar el sistema electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Una jueza federal de EEUU bloqueó de manera definitiva este miércoles la orden ejecutiva con la que Donald Trump buscaba reformar distintos aspectos del sistema electoral, entre ellos la obligación de presentar documentación que acreditara la ciudadanía estadounidense para poder registrarse como votante.

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La magistrada Denise Casper , del Tribunal de Distrito de Boston, sostuvo que el presidente avanzó sobre facultades que la Constitución reserva a los estados y al Congreso. En su fallo, remarcó que el mandatario "no tiene poderes específicos sobre las elecciones" ni autoridad para dirigir a los funcionarios estatales encargados de organizarlas.

La resolución convierte en permanente una medida cautelar que ya había frenado la aplicación de buena parte de la reforma impulsada por Trump apenas regresó a la Casa Blanca. Además del requisito de ciudadanía, el decreto contemplaba restricciones al conteo de votos enviados por correo que llegaran después de la jornada electoral, incluso cuando hubieran sido despachados dentro del plazo legal.

El fallo representa un nuevo obstáculo para Trump, que ahora intenta avanzar con cambios similares a través de la SAVE America Act , un proyecto que impulsa en el Senado y que también exige pruebas de ciudadanía para votar.

La iniciativa es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles y fiscales estatales, que advierten que podría dejar fuera del padrón a millones de ciudadanos estadounidenses que no cuentan con documentos actualizados o fácilmente accesibles.

Entre los grupos potencialmente afectados aparecen personas de bajos recursos, ciudadanos naturalizados, habitantes de zonas rurales, comunidades indígenas, personas transgénero y mujeres que modificaron su apellido tras casarse.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró la decisión judicial y calificó la iniciativa de Trump como un intento "inconstitucional" de tomar control sobre el sistema electoral estadounidense.

El fallo llega además en un momento clave para el presidente republicano, que busca reforzar su posición de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Trump continúa sosteniendo, sin pruebas, que los comicios de 2020 fueron fraudulentos y convirtió la reforma electoral en una de las principales banderas de su segundo mandato.

La decisión de Casper se suma a otro revés judicial sufrido por la Casa Blanca esta misma semana, cuando otra jueza federal bloqueó la creación de un registro nacional de votantes al considerar que el Gobierno federal no tiene atribuciones para centralizar ese tipo de información personal.