El gobierno de EEUU busca aumentar hasta un 80% el costo para obtener la ciudadanía del país + Agregar ámbito en









La iniciativa fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional y permanecerá abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de avanzar en el proceso regulatorio.

El Gobierno de EEUU propone una fuerte suba en las tarifas de naturalización. La medida elevaría el costo del trámite por encima de los u$s1.300 y marca un nuevo giro en la política migratoria del segundo mandato del republicano.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, envió este martes una propuesta para aumentar entre un 75% y un 80% el costo para obtener la ciudadanía de aquel país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue el encargado de materializar la propuesta, que debe superar el proceso regulatorio federal y permanece abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de que pueda entrar en vigor.

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Según consignó el DHS, el Formulario 400 -el documento necesario para solicitar la ciudadanía- alcanzaría los u$s1.330 para quiénes hagan el trámite en papel, (el valor actual es de u$s760. Por otro lado, para los que lo hagan de manera online, el nuevo valor pasaría de u$s710 a u$s1.280.

Según explicó el DHS, la intención es que sean los propios solicitantes quienes financien la totalidad del proceso administrativo. Desde la agencia sostienen que las tarifas actuales resultan insuficientes para cubrir las tareas de análisis, revisión y verificación que lleva adelante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), organismo que depende en gran medida de los aranceles abonados por los usuarios para sostener su funcionamiento.

En ese sentido, la administración republicana argumentó que los valores vigentes “no permiten recuperar el costo completo” de la tramitación de los pedidos de naturalización. El Gobierno remarcó además que esos procedimientos incluyen controles de seguridad, procesos de selección y verificaciones adicionales que el USCIS viene reforzando de acuerdo con las órdenes ejecutivas impulsadas por Trump.

Si bien buena parte del debate migratorio en Estados Unidos se concentró en los últimos meses en las deportaciones y el endurecimiento de los controles fronterizos, la Casa Blanca también comenzó a introducir modificaciones en los mecanismos de inmigración legal, en línea con la estrategia migratoria que impulsa el segundo mandato del mandatario republicano.

La propuesta supone además un quiebre respecto de la política aplicada durante décadas tanto por administraciones demócratas como republicanas. Históricamente, los distintos gobiernos mantuvieron relativamente accesibles los costos de naturalización bajo la premisa de que acceder a la ciudadanía favorece la integración social de los inmigrantes y fortalece su participación en la vida cívica del país. Ahora, el DHS considera que ese criterio debe revisarse. En el texto de la iniciativa, el organismo sostiene que ya no corresponde mantener tarifas reducidas para los trámites de ciudadanía a expensas de otros beneficios migratorios, una postura que podría encarecer significativamente el acceso a la naturalización para miles de residentes permanentes en los próximos años.