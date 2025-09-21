El empresario español dueño de un imperio de la moda que compró un hotel cinco estrellas en París







El fundador de Inditex suma otra propiedad a su cartera inmobiliaria en Europa, esta vez un histórico hotel cinco estrellas en Francia.

Amancio Ortega adquirió el Hotel Banke en París, ampliando su cartera inmobiliaria en Europa.

Amancio Ortega, dueño de Zara, compró el Hotel Banke en París por 97 millones de euros, ampliando su cartera de inversiones en Europa. La operación fue realizada a través de su brazo inversor Pontegadea y consolida al magnate español como uno de los mayores actores en el sector inmobiliario europeo, con varias propiedades de alto perfil.

El Hotel Banke, ubicado en un edificio histórico, cuenta con 90 habitaciones y suites de lujo, salones de reuniones, espacios para eventos y una amplia oferta gastronómica.

Ortega adquirió la propiedad a la cadena española Derby Hoteles, que la había comprado en 2007 por 75 millones de euros. Esta compra representa la sexta inversión inmobiliaria de Ortega en París y la séptima en Francia. Una de las anteriores superó ampliamente esta cifra, con la adquisición en 2024 de un edificio de oficinas junto al Palacio de la Ópera por 227 millones de euros.

Otras inversiones recientes de Ortega Días atrás, Pontegadea compró un edificio de oficinas en Dublín por 70 millones de euros, propiedad del holding estadounidense Kennedy-Wilson y del llamado “banco malo” irlandés, Nama. Además, el magnate desembolsó €250 millones para adquirir la sede del Grupo Planeta en Barcelona, propiedad del fondo Blackstone, la mayor inversión de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster en Madrid en 2016 por €490 millones.

amancio ortega 2.jpg El empresario ocupa el noveno lugar en la lista mundial de millonarios de Forbes con u$s124 mil millones. En 2022, Ortega adquirió un rascacielos de departamentos en Manhattan por US$487,5 millones, más US$15,9 millones de impuestos. De cuánto es el patrimonio de Amancio Ortega y cuál es su posición en el ranking de Forbes Ortega ocupa el noveno lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio de u$s124 mil millones, y lidera el ranking en España. Su hija, Sandra Ortega Mera, es la segunda accionista mayoritaria de Inditex y la segunda mujer más rica del país, con u$s10.800 millones. Estas inversiones reflejan la estrategia del empresario de diversificar su patrimonio más allá del sector textil y consolidar su presencia en el mercado inmobiliario de lujo europeo y global.