El filósofo italiano Gianni Vattimo y su admiración por el Papa Francisco.

“Mi relación con el Pontífice, que tiene mi edad porque nació también en 1936, se remonta a hace casi diez años, al 2013, cuando todavía era cardenal”, y reveló que “en el 2013 yo estaba en una conferencia en Argentina y debía encontrarme con el Cardenal Bergoglio, pero sucedió que en esos días fue llamado al cónclave y elegido Papa, así que voló a Roma para convertirse en Papa”.

“Una vez nombrado Pontífice, me envió un simpático mensaje por un amigo en común: "Pido disculpas al profesor Vattimo por no poder estar en la conferencia, pero me hicieron Papa", contó en el comedor de su departamento de Turín, emocionado al hablar del Papa, prosiguió “luego nos vimos más tarde, en varias audiencias privadas. Y nuestro diálogo continúa” contó Vattimo en ese entonces. En esa oportunidad expresó que estaba trabajando en un nuevo libro con su pareja y asistente Simone Caminada sobre “La Iglesia después de Francisco, que inevitablemente ya no será más lo mismo".

¿Mi opinión sobre el Papa Francisco? Interrogó él mismo a Ámbito, “Es muy positiva, como también es muy positiva la valoración de su encíclica Fratelli Tutti, a la que dedicaré mi próximo libro”.

Un repaso de su vida

Vattimo, nació en Turín el 4 de enero de 1936, era hijo de un policía originario de Calabria, que murió cuando sólo tenía un año y medio. Fue miembro activo de las Juventudes Estudiantiles de Acción Católica y colaboró en la revista Quartodora, demostrando desde entonces su espíritu crítico y profundo compromiso social.

Se lo puede considerar el mayor analista del pensamiento de Martin Heidegger, habiendo estudiado con maestros como Karl Löwith y Hans Georg Gadamer.

Antidogmático, firme creyente en que el auténtico orden de las cosas no puede describirse de manera filosófica o científica, criticó toda posición metafísica. Con Pier Aldo Rovatti editó en 1983 una colección de ensayos sobre el pensamiento débil, de la que fue considerado el máximo exponente.

A través de sus grandes obras, Vattimo siempre trató de hacer accesibles sus teorías incluso al público menos culto, con una redacción muy sencilla y clara.

El eminente profesor universitario se declaró comunista pero "no en el viejo sentido marxista" y era muy religioso. Se definía a sí mismo "homosexual y cristiano" y fue considerado un precursor de las cuestiones LGBT en Italia. Además de ser profesor en la Universidad de Turín, También enseñó en el extranjero y recibió títulos honoríficos de prestigiosas universidades internacionales. También fue miembro del Parlamento Europeo durante dos legislaturas, primero con los demócratas de izquierda en 1999 y luego con Italia dei Valori en 2009, y contribuyó a la difusión de la filosofía presentando programas de televisión para la RAI con su amigo Umberto Eco y colaboró con el diario de Turín “La Stampa”.