El gobierno de China investiga a su ministro de Gestión de Emergencias

El proceso está a cargo de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI). El funcionario es acusado de “graves violaciones de la disciplina y de la ley”.

Las autoridades de China avanzaron este sábado con una nueva investigación contra un alto funcionario del gobierno . El ministro de Gestión de Emergencias , Wang Xiangxi , quedó bajo revisión disciplinaria y de supervisión por presuntas “graves violaciones de la disciplina y de la ley ” , una expresión habitual utilizada por el sistema político chino para aludir a casos de corrupción .

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) , principal órgano anticorrupción del Partido Comunista de China (PCCh) , junto con la Comisión Nacional de Supervisión , comunicaron la apertura del proceso mediante un breve anuncio oficial, sin detallar las conductas específicas que se investigan.

Wang Xiangxi, de 63 años , se desempeña como ministro y secretario del comité partidario dentro del Ministerio de Gestión de Emergencias . Además, integra el XX Comité Central del PCCh , uno de los espacios de mayor peso en la estructura de poder del país, según informó la cadena estatal CCTV .

El funcionario asumió su cargo ministerial en 2022 , luego de una carrera desarrollada en gobiernos locales y áreas vinculadas a la seguridad laboral y la prevención de riesgos , sectores clave dentro de la administración pública china.

La causa contra Wang se inscribe en la extensa ofensiva anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde su llegada al poder en 2012 . Esa política alcanzó a dirigentes del Partido , del Gobierno , de las Fuerzas Armadas y de grandes empresas estatales , y se convirtió en uno de los pilares del liderazgo del mandatario.

Durante 2025, las autoridades chinas investigaron a 115 funcionarios de rango provincial, ministerial o superior, de acuerdo con cifras oficiales. El endurecimiento del control disciplinario coincidió con el inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030), una etapa considerada clave para la planificación económica y política del país.

Si bien la campaña destapó múltiples tramas de sobornos y enriquecimiento ilícito, sectores críticos señalaron que también podría funcionar como una herramienta para desplazar a rivales políticos o figuras con posiciones divergentes dentro del PCCh.

Advertencias desde el Ejército

El viernes, el Ejército Popular de Liberación (EPL) reforzó el mensaje oficial al advertir que la lucha contra la corrupción “no puede detenerse ni un instante y debe mantenerse siempre en ofensiva”. La declaración se produjo poco después de que se anunciara una investigación contra el general Zhang Youxia, uno de los máximos mandos militares del país.

En un editorial publicado por el PLA Daily, órgano oficial del Ejército, se afirmó: “Esta lucha no tiene punto final: solo está en marcha. No podemos pensar que ya es suficiente, ni relajarnos o tomarnos un descanso, ni creer que una victoria garantizará el éxito permanente, ni conformarnos con los primeros resultados”.

El Ministerio de Defensa informó la semana pasada que también inició pesquisas contra Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central (CMC), igualmente acusado de “graves violaciones de la disciplina y de la ley”.

Zhang Youxia, de 75 años, ocupa el cargo de primer vicepresidente de la CMC, lo que lo posiciona como el ‘número 2’ del estamento militar, solo por detrás de Xi Jinping, quien preside ese organismo. Además, integra el Politburó, el segundo nivel más alto de conducción del PCCh.

Las investigaciones alteraron de forma significativa la estructura de mando: de los siete miembros que conformaban la CMC a fines de 2022, actualmente permanecen solo Xi Jinping y Zhang Shengmin, responsable de la campaña anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas.

Lucha contra la corrupción en China

En su editorial, el PLA Daily subrayó que cuanto más profunda resulte la ofensiva anticorrupción, “más sólida será la consecución del objetivo de fortalecer el Ejército”. El medio sostuvo que “la corrupción es el primer enemigo de la capacidad de combate” y que su impacto afecta de manera directa y amplia al fortalecimiento militar.

El diario recordó que la meta declarada de Xi Jinping es lograr la modernización total de las Fuerzas Armadas para 2035, y advirtió que aún persisten “nuevas formas de corrupción, redes de intereses y métodos cada vez más sofisticados”.

“Erradicar totalmente el terreno que alimenta la corrupción y resolver riesgos estructurales exige esfuerzos prolongados”, señaló el editorial, que concluyó: “Investigar casos no es el objetivo final; lo fundamental es mejorar la gobernanza”.

Pese a la magnitud de las investigaciones y las purgas internas, analistas coincidieron en que estos movimientos no modificarán el objetivo estratégico central de Xi Jinping respecto de Taiwán, isla gobernada de manera autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como “parte inalienable” del territorio chino.

En ese marco, la ofensiva anticorrupción continúa avanzando como un instrumento clave para consolidar el control político, militar y administrativo del régimen, mientras se profundiza la reconfiguración del poder interno en China.